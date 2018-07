Babiš: Jednání o H-Systemu by se mělo účastnit i sdružení Maják

Zástupci Svatopluku požádali Babiše o zprostředkování vyjednávání. Sdružení Maják pak žádalo, aby vláda jednala se všemi poškozenými v kauze H-System.

Družstvo Svatopluk sdružuje část klientů H-Systemu, kteří dostavěli nedokončené byty zkrachovalé firmy. Nejvyšší soud ale rozhodl, že nájemní smlouvy nájemníků družstva jsou neplatné, protože družstvo stavělo na cizích nemovitostech. Byty podle něj patří do konkurzní podstaty H-Systemu. Svatopluk musí podle verdiktu Nejvyššího soudu zveřejněného v úterý do měsíce vyklidit byty v osmi domech v Horoměřicích. Týká se to asi 60 rodin.

Po rozhodnutí soudu požádali lidé z družstva Svatopluk Babiše o zprostředkování jednání s konkurzním správcem Josefem Monsportem. O zapojení do jednání následně požádalo i sdružení Maják, jež zastupuje část klientů H-Systemu, kteří domy po zkrachovalé firmě nedostavovali. Sdružení žádá, aby se hledalo spravedlivé řešení pro všechny poškozené. Zároveň uvedlo, že nemá zájem na vystěhování lidí z Horoměřic z jejich domovů.

"Byl jsem požádán o zprostředkování, všechny strany s tím souhlasily. Teď jsem v roli zprostředkovatele, protože ty strany mají tak nepřátelské vztahy, že už nebyly schopny spolu mluvit," řekl dnes Babiš k pondělní schůzce. Bude usilovat o to, aby se všichni angažovaní snažili najít řešení přijatelné pro všechny. Zdůraznil, že nechce nijak ovlivňovat soudy.

Za neuvěřitelné pak premiér považuje, že se kauzu H-Systemu nepodařilo za 20 let vyřešit. "Je důležité, aby veřejnost věděla, jak to všechno proběhlo, jak ty majetky byly prodávány. Je tam plno poškozených lidí," dodal.