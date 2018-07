ODS dál roste. O čtvrté místo se perou hned tři strany, ukázal průzkum

Aktualizováno 16:10 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Praha - Pokud by se volby do Sněmovny konaly nyní, vyhrálo by je Babišovo hnutí ANO se ziskem 30 procent hlasů. ODS by obdržela 14 procent, Piráti mají 11,5 procenta. V poslaneckých lavicích by neusedli Starostové a nezávislí (STAN), získali by čtyři procenty. Zeleným model agentury Median přisuzuje 2,5 procenta.