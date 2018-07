Rusnok vypovídal před poslanci k OKD, exministr Grégr se po slyšení vypařil

Rusnok pouze řekl, že poslanci se ho ptali na to, na co se ptát mají. "To je jejich role. Detaily vám sdělovat nemůžu, protože je to uzavřené. Ptali se mě na to, co si pamatuju a já sem jim řekl, co si pamatuju. Co si nepamatuju, jsem jim neřekl. Tím to skončilo," řekl.

Rusnok byl přes rok ministrem financí v kabinetu Miloše Zemana a následně necelý rok ministrem průmyslu a obchodu ve vládě Vladimíra Špidly. Grégr řídil ministerstvo průmyslu a obchodu v Zemanově kabinetu. Po dnešním slyšení před komisí opustil Sněmovnu bočním vchodem a novinářů se vyhnul.

Zřejmě nejočekávanější bude slyšení expremiéra Bohuslava Sobotky. Ten bývá kvůli prodeji minoritního podílu státu v OKD v roce 2004 firmě Karbon Invest Viktora Koláčka a Petra Otavy terčem kritiky. Celá důlní společnost pak přešla do rukou skupiny finančníka Zdeňka Bakaly. Před dvěma roky skončila OKD v insolvenci. Akcie nástupnické společnosti následně převzala státem vlastněná společnost Prisko.

Sobotka pochybení při prodeji menšinového státního podílu v OKD opakovaně odmítá. Před soudem jako svědek loni uvedl, že kvůli privatizaci by měl být souzen ten, kdo rozhodl o tom, že stát v OKD přišel o majoritu. Stalo se tak ve druhé polovině 90. let. Souzeni by měli být podle Sobotky také lidé, kteří z firmy po roce 2004 vyvedli obrovské peníze. Privatizaci menšinového podílu hájil například tím, že se prodal za nejvyšší nabízenou cenu.

Cena podílu činila 4,1 miliardy korun. Podle žalobce ale byla nejméně 9,8 miliardy, při prodeji tedy vznikla škoda přes 5,7 miliardy korun. Soud začátkem května nepravomocně osvobodil znalce Rudolfa Douchu, který vypracoval posudek ohledně ceny státního podílu v OKD. Osvobodil i oba bývalé místopředsedy Fondu národního majetku Pavla Kutu a Jana Škurka, kteří měli privatizaci na starosti. Podle soudu nebylo prokázáno, že je skutek trestným činem. Státní zástupce se proti tomu ale odvolal.