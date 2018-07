Rath se vrací? Chce být senátorem, zvolením by získal imunitu

Praha - Někdejší středočeský hejtman David Rath by se mohl vrátit do vysoké politiky. Má v plánu kandidovat do Senátu. Pokud by byl úspěšný a lidé by ho zvolili, získal by imunitu. Státní zástupce by musel Senát žádat o jeho vydání k dalšímu soudnímu řízení.