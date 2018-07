Hollane, toto chceš do Brna? Žít Ceutu. Obohacení v praxi. Hašek a Ovčáček spustili kanonádu kvůli přijímání uprchlíků do Česka

V Rusku se objevil zastupující prezident SSSR, kvůli extremismu mu hrozí až pět let

Více než 600 migrantům se ve čtvrtek podařilo proniknout do Ceuty. Při potyčkách provázejících násilné překonání plotu utrpělo zranění 15 španělských policistů a 30 migrantů. Někteří z migrantů útočili na policisty nehašeným vápnem, které může způsobit těžké popáleniny. Další uprchlíci byli vyzbrojeni zápalnými lahvemi či sprejovými lahvemi s hořlavými látkami.

Například bývalý jihomoravský hejtman Michal Hašek (ČSSD) v té souvislosti připomněl, že hnutí Žít Brno nedávno navrhlo, že by Brno mohlo přijmout několik migrantů z Itálie, pokud se na tom domluví česká a italská vláda.

„Hollane, toto chceš do Brna??? Sbal si Atomovou Báru a Freuda a zajeďte do Ceuty podívat se na vlastní oči,“ vzkázal náměstkovi brněnského primátora Matěji Hollanovi, šéfce hnutí Žít Brno Barboře Antonové a brněnskému zastupiteli za Žít Brno Martinu Freundovi. „Jen tam na ně, prosím Tě, nekřič jako na Ukrajině v baru při bičování “I want more”,“ rýpnul si Hašek, který připomněl známou Hollanovu kauzu.

Na jeho slova zareagoval na sociálních sítích právě Freund. „Tady někomu praskla žilka...“ okomentoval Haškova slova komunální politik.

Hašek však nebyl jediný, kdo se ke zprávě ostře vyjádřil. „Naprosto šílené! Jde o ozbrojený útok. Co bude příště? Střelba a granáty? Migranti na policisty házeli fekálie a nehašené vápno, které dráždí a leptá kůži,“ postěžoval si mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček.

I on v té souvislosti zmínil hnutí Žít Brno. „Žít Ceutu. Obohacení v praxi,“ přisadil si Ovčáček.