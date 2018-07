Před komisí k OKD vypovídal Juchelka. Debata prý byla docela zajímavá

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Praha - Před sněmovní vyšetřovací komisí k privatizaci OKD vypovídal dnes dopoledne bývalý zaměstnanec Fondu národního majetku (FNM) Jan Juchelka. Do dolní komory pak dorazil právník Radek Pokorný. Odpoledne by měl přijít svědčit někdejší premiér a později eurokomisař Vladimír Špidla (ČSSD). Expremiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) by měl před komisi předstoupit v pátek.