Zbabělý skunk a s*áč. Neschovávej se. Babišův útok na Kalouska má ostrou dohru

Babiš velmi zlostně reagoval na Kalouskova slova o tom, že Babiš v kauze Čapí hnízdo křivě přísahal na zdraví svých dětí. „Nevím, kolik má promile ožrala Kalousek dneska, zloděj zlodějský, nebudeš mě urážet a nebudeš mluvit o mých dětech," prohlásil Babiš ve Sněmovně.

Kalousek následně v reakci uvedl, že po premiérovi bude chtít omluvu, jinak to prý bude řešit přes právníky. „Běžné, byť nepravdivé urážky bych možná přešel, nejsem cukrová panenka. Leč v české sněmovně si nikdo nikdy nedovolil kohokoliv lživě obvinit z toho, že kvůli němu umírali lidé. To udělal až tenhle trestně stíhaný StBák. To mu projít nesmí a neprojde mu to,“ vzkázal mu tehdy poslanec TOP 09.

Tento týden ale šéf ANO potvrdil, že se omlouvat nehodlá. „Je to z veřejného prostoru. Většina lidí na sítích ho nazývá kraďousek, takže jsem čerpal z veřejných zdrojů,“ řekl pro Novinky.cz Babiš. Jeho slova citoval také bývalý premiér a někdejší prezidentský kandidát Mirek Topolánek.

Zbabělosti, tvé jméno je Bureš. Když někoho veřejně natřu, tak si za tím stojím a neschovávám se jak zbabělý skunk za "hlas lidu". Jinak ráno vidím v zrcadle sráče.

Podle Topolánka se Babiš zachoval jako srab. „Zbabělosti, tvé jméno je Bureš. Když někoho veřejně natřu, tak si za tím stojím a neschovávám se jak zbabělý skunk za 'hlas lidu'. Jinak ráno vidím v zrcadle s*áče,“ vzkázal Babišovi prostřednictvím twitteru politik.