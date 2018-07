Marcela Augustová přestřelila? V ČT udělala něco, nad čím divákům vyjelo údivem obočí nahoru

Černochová vyčetla ostřílené moderátorce České televize její příliš familiérní chování k některým hostům ve studie.

M. Augustová teď v Událostech komentářích oslovila poslance familiárně "Mikuláši". Nechce se mi věřit, že by ČT pod tlakem konkurence měnila standard a vyjadřovala sympatie k politikům tak neprofesionálním způsobem? Považuji to za přešlap, byť by "Marcela" byla třeba jeho tetou. — Jana Černochová (@jana_cernochova) 24. července 2018

„M. Augustová teď v Událostech komentářích oslovila poslance familiárně "Mikuláši". Nechce se mi věřit, že by ČT pod tlakem konkurence měnila standard a vyjadřovala sympatie k politikům tak neprofesionálním způsobem? Považuji to za přešlap, byť by "Marcela" byla třeba jeho tetou,“ rýpnula si poslankyně ODS.

V následných komentářích jí jeden z diskutujících vyčetl, že se jen za každou cenu snaží kopat do veřejnoprávní televize. „Nekopu do ČT, pouze se podivuji nad tím, že se jedna zkušená profesionálka nechá takto unést. Nic víc v tom nehledejte. Nechci mít z ČT neformální Barrandov....“ zdůraznila politička, podle které jde jen o princip.

Na její slova na sociálních sítích zareagoval i zástupce šéfredaktora zpravodajství ČT František Lutonský. Ten uznal, že moderátorka přestřelila. „To nebylo šťastné a soudím, že Marcele, která je v novém prostředí a pod jistou dávkou stresu, to prostě uklouzlo,“ zastal se své kolegyně.

Přesto by prý kvůli jedné situaci nevyvozoval větší závěry. „Z jednoho nevinného okamžiku bych si závěry dělat nedovolil a už vůbec ne takové, že je to pod tlakem konkurence,“ dodal Lutonský.