Kalousek? Kraďousek! Proč bych se měl omlouvat symbolu korupce, diví se Babiš

Babiš na plénu reagoval na Kalouskova slova o tom, že Babiš v případu Čapí hnízdo křivě přísahal na zdraví svých dětí. „Nevím, kolik má promile ožrala Kalousek dneska, zloděj zlodějský, nebudeš mě urážet a nebudeš mluvit o mých dětech," prohlásil Babiš.

Kalousek předtím premiérovi taky řekl, že „kňourá a fňuká", a řekl mu, že chlap mluví i s lidmi, kteří mají jiný názor. "Vy utíkáte před lidmi, kteří mají jiný názor," zdůraznil Kalousek s odkazem na demonstraci, která se konala pod okny Sněmovny.

„Budu chtít omluvu vzhledem k tomu, že mám v ruce důkazy, že ty výroky jsou nepravdivé, ať už se to týká padáků nebo nařčení z opilosti. Pevně doufám, že to pan premiér nahlédne a omluví se, aniž bychom to museli řešit právními kroky," uvedl. Babiš ale v reakci na jeho slova uvedl, že se omlouvat nehodlá.

A ani s odstupem času si to nový premiér nerozmyslel. Serveru Novinky.cz jasně řekl, že se Kalouskovi omlouvat nehodlá. „V žádném případě, symbolu korupce se určitě omlouvat nebudu,“ reagoval Babiš. „Je to z veřejného prostoru. Většina lidí na sítích ho nazývá ‚kraďousek‘, takže jsem čerpal z veřejných zdrojů,“ trvá na svém Babiš.