Babiš nechce po Metnarovi rezignaci, rozhodne analýza diplomové práce

Metnar vystudoval Vyšší policejní školu Ministerstva vnitra ČR, později při zaměstnání Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity, kde získal titul magistr. Některé strany diplomové práce jsou převzaty nebo jen mírně upraveny bez jasného vyznačení, že jde o převzatý text. Metnar v reportáži nevyloučil rezignaci, pokud by se podezření z plagiátorství potvrdilo.

Babiš dnes novinářům řekl, že s ministrem věc probral, domnívá se, že se možná dopustil chyby v citaci. "Není to ideální situace, ale jako problém to nevidím," konstatoval premiér. Uvedl, že stejně jako Metnar čeká na analýzu vysoké školy. "Co jsem četl, jeho diplomka i podle expertů plagiát není, protože použitou literaturu uvedl ve zdrojích. Ano, měl uvést citace," napsal později ČTK.

"Je to jiná situace, protože on text uvedl v literatuře," porovnal Babiš Metnarovu kauzu s případy údajného plagiátorství, kvůli nimž v posledních týdnech rezignovali ministryně spravedlnosti Taťána Malá (ANO) a ministr práce a sociálních věcí Petr Krčál (ČSSD).

Ke kvalitě diplomové práce Metnara se Ostravská univerzita (OU) vyjádří nejpozději v pátek. Rektor univerzity Jan Lata se ale domnívá, že tento případ je jiný než předchozí dvě plagiátorské kauzy. "Zatím mám informace jenom z médií, nicméně se mi zdá, že ta situace je jiná, než byla v těch předchozích plagiátorských aférách. Nejsme schopni provést seriózní rozbor za několik hodin, ale uděláme ho i ve spolupráci s některými kolegy z ostatních univerzit," řekl ČTK Lata.

Vedoucí Metnarovy diplomové práce, nyní místostarostka Příbora Dana Forišková (KDU-ČSL), řekla, že pokud se Metnarovo pochybení prokáže, měl by rezignovat. Forišková uvedla, že vždy upozorňovala studenty na nutnost uvést zdroj. Podle Laty je ale tento přístup alibistický. "Pochopitelně vedoucí práce je ten, který vede studenta, a rozhodně není možné, aby se zříkal zodpovědnosti. Pochopitelně zásadní zodpovědnost je na studentovi, ale vedoucí je tady proto, aby ho vedl, a oponent, aby oponoval. Pokud vedoucí nemá žádný vliv na kvalitu práce, potom nemusí být," míní Lata.