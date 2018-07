Babiš nebude žádat Metnarovu hlavu, čeká se na analýzu diplomové práce

Jak by vypadala Česká republika, kdyby vystoupila z EU? Czexit by tvrdě pocítil každý

Babiš se bude angažovat v kauze H-Systemu. Bude mediátorem, Monsport to uvítal

Brit, který přežil otravu novičokem, promluvil: Partnerka se navoněla, pak to bylo zlé

Metnar vystudoval Vyšší policejní školu Ministerstva vnitra ČR, později při zaměstnání Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity, kde získal titul magistr. Některé strany diplomové práce jsou převzaty nebo jen mírně upraveny bez jasného vyznačení, že jde o převzatý text. Metnar v reportáži nevyloučil rezignaci, pokud by se podezření z plagiátorství potvrdilo. Mluvčí školy Adam Soustružník ČTK řekl, že si zástupci univerzity musí nejdříve prostudovat posudek k Metnarově práci.

Babiš dnes novinářům řekl, že s ministrem věc probral, domnívá se, že se možná dopustil chyby v citaci. "Není to ideální situace, ale jako problém to nevidím," konstatoval premiér. Uvedl, že stejně jako Metnar čeká na analýzu vysoké školy. "Co jsem četl, jeho diplomka i podle expertů plagiát není, protože použitou literaturu uvedl ve zdrojích. Ano, měl uvést citace," napsal později ČTK.

"Je to jiná situace, protože on text uvedl v literatuře," porovnal Babiš Metnarovu kauzu s případy údajného plagiátorství, kvůli nimž v posledních týdnech rezignovali ministryně spravedlnosti Taťána Malá (ANO) a ministr práce a sociálních věcí Petr Krčál (ČSSD).