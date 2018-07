Lidé z kauzy H-System mohou dostat mimořádnou dávku, soukromník už jim nabízí byty

Jak by vypadala Česká republika, kdyby vystoupila z EU? Czexit by tvrdě pocítil každý

"Pokud lidé prokážou, že se v takové tíživé situaci nachází, může jim být velmi rychle poskytnuta finanční pomoc až do výše 50.000 korun," uvedla prostřednictvím mluvčí MPSV kandidátka na ministryni Jana Maláčová (ČSSD).

"V případě, že taková situace nastane u lidí zasažených právě kauzou H-Systém, pak bude ministerstvo práce pod mým vedením připraveno jim co nejrychleji pomoci právě touto cestou. Peníze by pak mohli použít například na úhradu nákladů spojených se stěhováním nebo zaplacení kauce bytu," dodala.

Mimořádnou okamžitou pomoc mohou dostat lidé, kteří se ocitli ve vážné situaci a nedokážou ji vlastními prostředky překonat. Úřady práce tuto dávku vyplácejí například těm, které postihly povodně či jiné živelní pohromy, požáry či havárie. Maximálně je možné vyplatit patnáctinásobek životního minima pro dospělého, které činí 3410 korun. Celkem tak stát může poskytnout 51.150 korun.

Soukromník nabízí někdejším klientům společnosti H-System osm garsonek na Kokořínsku za minimální nájem, řekl dnes Babka ČTK. Samotná obec podle něj nemá lidem v současnosti jak pomoci. "Já bych jim musel opravdu sehnat unimo buňky nebo něco takového a dát je někam na louku. Není (pro obec) možnost ty lidi ubytovat, je to hodně lidí, není to legrace. Je to, jako by tady spadlo tornádo a vymetlo tu oblast, jako když ty lidi jsou bez přístřeší, to je to samé," řekl Babka.

Dnes se chce sejít se zástupci družstva. "Musím nejdřív vědět, co chtějí dělat oni. Chce to postupovat koordinovaně. Když řeknou: 'Jsme zoufalí, musíme se vystěhovat, pomozte nám', tak se obrátím na starosty nejenom z okolních obcí, jestli jsou schopní nějakým způsobem je ubytovat," řekl Babka. Nabídku bytů z Kokořínska označil za úžasnou. Soukromník nabídl osm bytů až na šest měsíců za minimální nájemné. Připustil, že stěhování lidí z Horomeřic na Kokořínsko je problematické. "Mají tady zaměstnání, mají tady kořeny, oni nebudou toto chtít. Musíme se domluvit já a (družstvo) Svatopluk a pak mohu říct, co budeme dělat, abych nešel nějak proti nim," dodal.

Nejvyšší soud tento týden rozhodl o tom, že družstvo Svatopluk sdružující některé bývalé klienty zkrachovalé společnosti H-System musí do měsíce vyklidit byty v několika domech v Horoměřicích u Prahy. NS tak vyhověl dovolání správce konkurzní podstaty společnosti H-System Josefa Monsporta. Lidé, kterých se rozhodnutí týká a kteří si domy sami dostavěli, se odstěhovat odmítají. Na jiné bydlení nemají peníze, řekli ČTK. Jde asi o 60 rodin. Podle NS jsou ale nájemní smlouvy mezi družstvem a obyvateli bytů absolutně neplatné. Družstvo šlo do rizika, když pro své plány nemělo souhlas konkurzního soudu, uvedl NS.