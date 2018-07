Metnarova diplomka? MeToo po Česku, nikdo tam nezbyde. V září budeme mít úplně jinou vládu, varují politici

Tajemství pyramid odhaleno: Co stojí na pozadí jediného stojícího divu světa?

Podezření z plagiátorství se týká diplomové práce na téma kolektivní investování, kterou Metnar obhájil v roce 2004 na Ostravské univerzitě. Práce sice obsahuje seznam použitých zdrojů, v samotném textu je ale jen velmi málo průběžných odkazů. Nejméně osm stran je úplně převzatých z knihy, nebo je text jen mírně upraven, není tu ale jasně vyznačeno, že jde o převzatý text.

Metnar, který kvůli této zprávě zrušil cestu na Slovensko, podezření z plagiátorství označil za překvapení. Je si prý jistý, že veškeré zdroje uváděl. Práci si chce znovu prostudovat, a pokud se podezření potvrdí, zváží rezignaci.

Horkým kandidátem na vypadnutí příští týden je ministr obrany Metnar. 😉 #VládníSuperstar pic.twitter.com/3iCpBbus2P — Karel Peka (@karelpeka) 24. července 2018

Například Šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek poukázal, že Česká republika má větší probléme, než je plagiátorství. „Kdyby byl ministr Metnar podezřelý z dotačního podvodu a byl proto stíhán, mohl by být v klidu. To je v souladu s etickým kodexem vlády dle jejího předsedy. Protože ale špatně citoval v diplomce, může ho to stát křeslo. Hlavně, že máme jasno v prioritách,“ rýpnul si Kalousek

Místopředsedovi ODS Martinu Baxovi je celá věc pro smích. „Když teď čtu, že i ministr Metnar zváží rezignaci kvůli své diplomce, napadá mě parafráze slavné písně: “řekni, kde ti ministři jsou”...“ komentoval kauzu na sociálních sítích.

Premiér @AndrejBabis žertoval, že kdyby se prověřily diplomky poslanců, tak aby byla Sněmovna usnášeníschopná. Kdyź to půjde takhle dál - Malá, Krčál a teď podle @CzechTV i Metnar - aby zůstala usnášeníschopná vláda. — Josef Kopecký (@PepaKopecky) 24. července 2018

„Malá, Krčál, Metnar... tak jestli to půjde takto dál, tak bude v září sedět ve Sněmovně úplně jiná vláda než ta, co dostala důvěru. Kde to jsme?“ podivuje se lidovecký poslanec Marek Výborný.

A podobně to vidí i další opoziční politička. „Tohle začíná být hodně zajímavé. #MeToo po Česku #NikdoTamNezbyde“ rýpnula si na twitteru místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija.

Možné plagiátorství není první Metnarův problém. Ministr obrany působil také v jedné z represivních složek komunistického režimu - v pohotovostním pluku od 1. března 1988 do 23. února 1989.