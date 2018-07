Média mají utrum? Vláda ušila informační zákon, ptát se na trestní řízení bude zbytečné

Spoluzakladatelka hnutí Femen spáchala sebevraždu, bylo jí 31 let

Vyplývá to z vládního návrhu novely v takzvané změnové předloze k návrhu nového zákona o zpracování osobních údajů.

Zatímco nyní informační zákon ukládá úřadům údaj z probíhajícího trestního řízení žadateli neposkytnout, novela by tyto informace z působnosti zákona zcela vyloučila. Žádost o ně by úřady odmítly, aniž by musely vysvětlovat proč. "Zákon se dále nevztahuje na poskytování informací o probíhajícím trestním řízení a osobách na něm zúčastněných, s výjimkou informací o rozhodnutích soudů ve věci samé," stojí v novele.

Předkladatelé úpravu zdůvodňují postojem Nejvyššího správního soudu, který podle nich "přes výslovný pokyn zákonodárce neposkytovat takové informace" dovodil, že se má zkoumat, zda je jejich ochrana nezbytná nebo zda trvá naléhavý zájem na neposkytnutí informace. "Tato změna zapříčinila dalekosáhlé zatížení orgánů činných v trestním řízení, které musely vždy podrobně zdůvodňovat, proč informaci nelze poskytnout," stojí v důvodové zprávě novely. Navíc musely argumentovat tak, aby požadované údaje ve zdůvodnění odmítnutí žádosti nepoužily.

"Vyloučením probíhajícího trestního řízení z působnosti informačního zákona tak dosavadní norma materiálně nedozná změn, odpadne však administrativní zatížení orgánů činných v trestním řízení," napsali autoři.

Veřejnost a média tak budou o trestním řízení napříště informovány výhradně na základě trestního řádu, a to jen policií nebo státním zastupitelstvím. Ministerstvo vnitra, pod nějž problematika spadá, v dnešní tiskové zprávě poukázalo na to, že orgány činné v trestím řízení takto v praxi běžně postupují a k žádnému omezení do budoucna nedojde. Úřad uvedl, že informování bude i nadále zahrnovat případy politiků a veřejně činných osob - tedy věcí veřejného zájmu. "Na kauzy spojené s politiky nebude možné uplatňovat žádnou výjimku," ujistilo vnitro.

Novela jako celek podle ministerstva reaguje především na požadavky zpravodajských služeb a Bezpečnostní rady státu. "Posiluje ochranu práce s utajovanými skutečnostmi a informacemi citlivými z hlediska bezpečnosti České republiky a jejich občanů, zejména v kontextu hybridních hrozeb," napsal úřad.