Přejmenovat mateřskou dovolenou? Vláda je proti, nemají se rušit ani zákony z roku 1919

Změna názvu na mateřskou a rodičovskou péči by bylo podle předkladatelů novely zákoníku práce v čele s Alešem Juchelkou (ANO) symbolickým krokem. Odpovídající terminologie je ale podle nich prvním krokem k uznání významu péče o děti a rodinu.

Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO) po jednání vlády novinářům řekl, že se o návrhu vedla široká debata. "Nakonec jsme se shodli na nesouhlasném stanovisku, zejména z důvodu, že ten návrh není úplně dotažený do důsledku," vysvětlil. Ministerstvo podle něj i při letmém průzkumu našlo 11 předpisů, kde by bylo nutné terminologii upravit a návrh na ně nemyslí. Jako důvod pro odmítnutí návrhu zmínil i administrativní náklady pro zaměstnavatele.

"Stávající zákonné definice mateřské a rodičovské dovolené a zakotvení uvedených právních institutů v zákoníku práce považuje vláda za vyhovující," uvedli legislativci do předběžného stanoviska. Upozornili na to, že předkladatelé úpravu nepromítli do všech zákonů, v nichž se mateřská a rodičovská dovolená zmiňuje.

Autoři tvrdí, že současné pojmy nevyhovují kvůli tomu, že lidé na mateřské nebo rodičovské dovolené "svůj čas netráví dovolenou, která je obecně chápána jako doba odpočinku a zotavení, ale fyzicky i psychicky náročnou péčí o nezletilé dítě". Vládní legislativci namítají, že oba instituty jsou v zákoníku práce zařazeny pod "překážky v práci", což podle nich dostatečně ukazuje na to, že se nejedná o odpočinek a zotavení.

Kněžínek řekl, že vláda se z věcného hlediska shodla, že mateřská dovolenou není. Místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová v tiskové zprávě uvedla, že v rodinné politice je celá řada palčivějších problémů, návrh ale nepovažuje za zbytečný. "Celodenní péče o dítě rozhodně není dovolená. Symbolickou změnou názvosloví dáme rodičům najevo, že si vážíme jejich přínosu pro společnost a jich samotných," řekla.

Vláda je proti zrušení 150 zákonů a nařízení z roku 1919

Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) má předlohu za předvolební tah ze strany ODS. "Ty zákony se neruší, ono i když se do zákona napíše, že se zruší, tak ve sbírce zákonů budou i ty zrušené a ještě k tomu navíc jeden další. Mně to přijde, že je to taková trochu chytačka na voliče," řekl.

Podle vlády nenabízí návrh ODS potřebné koncepční řešení. V návrhu stanoviska také stojí, že zastaralé právní předpisy nepředstavují v jednotlivých případech tak naléhavý problém, protože vzhledem ke své zastaralosti již nemají právní účinky na aktuální právní vztahy a nevyplývají z nich žádné relevantní povinnosti."Postupné předkládání více zrušovacích zákonů nepovažuje vláda za šťastné a přehlednosti právního řádu je to spíše na újmu," stojí v návrhu stanoviska vlády.

Vláda také uvádí, že podniká kroky ke zpřehlednění českého právního řádu. Jde o projekty e-Sbírka a e-Legislativa realizovaných na základě zákona o sbírce zákonů z roku 2016, který má vstoupit v účinnost od roku 2020.

Poslanci ODS uvádějí, že podle informačního systému ASPI bylo ve sbírce zákonů publikováno od 28. října 2018 celkem 33.616 právních předpisů. Mezi stále platnými předpisy lze podle nich nalézt i takové, které pocházejí z počátků první republiky a nejsou v současné době jakkoli využívané.

Poslanci ODS chtějí zrušit například zákon o propůjčování míst legionářům, zákon, jímž se zřizují lidové soudy cenové nebo zákon o definitivním ustanovení výpomocných sluhů. Zrušit se má také zákon, jímž se poskytuje osvobození od domovní daně činžovní a přirážek pro novostavby v tzv. pevnostním obvodu města Hradec Králové nebo zákon o úvěru pro živnostníky válkou poškozené.

Bez ohledu na stanovisko vlády dostanou návrh k projednání poslanci. Zatím není jasné, kdy se k jeho projednání dostanou.