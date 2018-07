V ČT se to mlelo kvůli návrhu Žít Brno na přijetí uprchlíků do Česka. To ale byl jen začátek

Koaliční hnutí Žít Brno navrhuje, aby Brno přijalo několik desítek migrantů z Itálie, pokud se na tom dohodne česká a italská vláda. Primátorův náměstek Matěj Hollan (Žít Brno) zdůraznil, že v Brně žije přes 2000 lidí z islámských zemí a 1000 arabsky hovořících. „Přijmout další desítky migrantů nikomu neublíží. Můžeme tím prokázat solidaritu s ostatními zeměmi. Nevyzýváme k přijímání desetitisíců migrantů, to už by bylo těžké," uvedl Hollan.

Debata o tomto tématu pokračovala i na ČT. Freund obhajoval návrh strany, odmítl přitom, že by šlo o snahu upoutat před volbami. Zdůraznil navíc, že toto téma by naopak mohlo ve výsledku jeho hnutí uškodit. Podle Chalupy se ale straně podařilo zviditelnit, což byl podle něj byl zřejmě cíl toho všeho. Hnutí Žít Brno podle něj hraje na city, celý problém je ale prý spíše bezpečnostní. „Znamenalo by to vpuštění trojského koně na naše území,“ argumentoval Chalupa, který navíc kritizoval za nečinnost NATO i Frontex.

Debatu na sociálních sítích okomentoval i Matěj Hollan. „Jako musím říct, že po shlédnutí Událostí komentářů jsem se začal fakt vážně bát o naši bezpečnost. V duelu s Martin Freund tam byl býv. poslanec a současný poradce ministra obrany (a kandidát na šéfa GIBS!!!!!), Bohuslav Chalupa z hnutí ANO, a to bylo něco neuvěřitelnýho,“ podivoval se brněnský politik.

Chalupa podle něj vystupoval naprosto nekompetentně. „Ten chlap neví vůbec nic o Státním integračním programu, evidentně vůbec netuší, jak funguje azylová politika, jako borec z nonstopu tam žvanil o tom, že pár desítek lidí na našem území představuje ohrožení bezpečnosti, a hlavně se nás snažil diskreditovat tím, že komunikujeme s cizinci na našem území v jejich řeči (tedy i arabsky) a že by ho jako zajímalo, kolik to jako stojí,“ nešetřil kritikou Hollan

Zmínil také to, že jeho kolega z Hnutí Žít Brno se expertovi na bezpečnost zkoušel vysvětlit, že právě integrační programy jsou prevencí rizikového chování. „Expert hnutí ANO to pak zakončil útokem integraci Romů. Panebože, to je skutečně pátá cenová ta vláda. To už může dělat poradce fakt ten poslední opilec z nonstopu. Jak to bude v archivu, určitě si to pusťte, to je zážitek na celej život,“ kroutí hlavou Hollan.

Zmínil také to, že se Chalupa přihlásil do výběrového řízení na pozici ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů, která je od začátku května volná po odchodu Michala Murína. „Po tomhle výkonu nemůže Chalupa toho šéfa GIBSu nedostat!“ rýpnul si Hollan.

K debatě se na facebooku vyjádřil i sám Chalupa. „A za tím si stojím, kdyby se pan Holan a spol. na hlavu stavěl... to jsem v Brně jedinej "aňák" co se nebojí říct nahlas to, o čem se zase mluví jen za dveřmi a potichu ?!“ zlobí se exposlanec hnutí ANO.