Babiš se sešel s kandidátkou ĆSSD na ministryni práce Janou Maláčovou

Trest smrti pro bojovníky IS z gangu Beatles? Londýn by se tomu nebránil

Babiš už dřív řekl, že prioritou jeho vlády je důchodová reforma či revize dávek. V nejbližší době pak bude kabinet rozhodovat o zvyšování minimální mzdy a růstu platů ve veřejném sektoru pro příští rok. ČSSD oznámila, že Maláčová své plány přiblíží až po úterní schůzce s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech.

V ministerském křesle má Maláčová nahradit stranického kolegu Petra Krčála, který minulé úterý rezignoval kvůli podezření z opisování v bakalářské práci. Mluvčí ČSSD Petr Vurbs informoval, že Maláčová výsledky dnešní schůzky s premiérem komentovat nebude. Do vládního Hrzánského paláce kandidátka sociálních demokratů na šéfku resortu práce dnes vešla vedlejším vchodem, vyhnula se tak čekajícím novinářům.

Maláčová má s prací na ministerstvu práce zkušenosti, od června 2015 vede ministerský odbor rodinné politiky a politiky stárnutí. Po svém případném nástupu by měla situaci v resortu uklidnit. Její předchůdkyně z první Babišovy vlády Jaroslava Němcová (ANO) nechala podat 11 trestních oznámení kvůli zakázkám a projektům bývalého vedení z doby exministryně Michaely Marksové (ČSSD). Jedno z nich údajně míří i na činnost odboru, v jehož čele Maláčová stojí. Tým Němcové zastavil také několik projektů, zbrzdilo se vyplácení dotací. Němcová provedla i organizační změny, úřad opustila řada lidí, úřadu chybí polovina odborných náměstků.

Vládu čeká rozhodování o minimální mzdě a růstu platů ve veřejném sektoru. Návrhy by mělo připravit právě ministerstvo práce. Šéf ČSSD, vicepremiér Jan Hamáček řekl, že by podpořil návrh odborů na plošné zvýšení platů o deset procent. Babiš několikrát uvedl, že plošně by se přidávat nemělo, nejvíc by podle něj měli dostat učitelé, pracovníci v kultuře či sociálních službách a další lidé s nízkými výdělky.

Současná vláda ANO a ČSSD s podporou komunistů v programovém prohlášení slibuje úpravu rodičovské. Zvednout by se podle plánů měla z nynějších 220.000 na 300.000 korun. Vládní program obsahuje také zrušení karenční doby a prosazení zálohovaného výživného od státu za neplatiče. Stanovit by se měla i pravidla pro zvyšování minimální mzdy, aby její růst byl předvídatelný.

V programu je také zmínka o přehodnocení změn v dávkách z posledních let. Vyřešit by se mělo fungování služeb na sociálně zdravotním pomezí. Nastavit by se měla i pravidla pro vytvoření sítě sociálních služeb i jejich financování. Jedním z hlavních cílů je důchodová reforma, její podrobnější nastínění v dokumentu ale chybí.