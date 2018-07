Babišovo desatero? Premiér chystá pro vládu etický kodex. Vysmála se mu opozice i ČSSD

Babiš podle serveru Aktuálně.cz vytvořil pro ministry ve své vládě etický kodex, podle kterého by se měli chovat. To, že takový dokument vznikne, slíbil na jednání Rady vlády pro koordinaci s korupcí, ve které jsou i zástupci neziskového sektoru. Cílem „Babišova desatera“ je prý zdůraznit zvýšenou politickou odpovědnost členů vlády.

"Má to být jakési desatero pravidel řádného chování členů vlády. Je to už napsané, akorát to ostatní ministři ještě neviděli," řekl Aktuálně.cz Babiš. Dokument ještě musí schválit vláda.

Při tvorbě kodexu se premiér inspiroval v zahraničí. Obsahovat by měl body týkající se hájení veřejného zájmu, respektu k právu veřejnosti na informace, nestrannosti státní služby nebo součinnosti s Poslaneckou sněmovnou. Obsahuje ale také zásady bezúhonnosti a dodržování právního řádu. Babiš je přitom trestně stíhán v kauze Čapí hnízdo kvůli podezření z neoprávněného čerpání dotace.

I proto je návrh podobného kodexu některým politikům pro smích. „Někdy mám pocit, že se jedná o hodně zvrácený smysl pro humor. Pro situaci je typické, že @RekonstrukceCZ, která mlčí k Babišovým průšvihům, tenhle výsměch lidem vítá,“ poznamenal na twitteru šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek.

„A bude taky v tom desateru, že ministr má mít čisté lustrační osvědčení a v případě trestního stíhání odstoupí z funkce?“ rýpnul si ekonomický odborník ČSSD Michal Pícl.

„Babišovo desatero. Premiér chystá pro vládu etický kodex, po ministrech chce bezúhonnost. To nemá chybu!“ přidal se jeho stranický kolega a bývalý poslanec Václav Votava.



Místopředsedkyně TOP 09 Markéta Adamová Babišovi dokonce sestavila celé desatero.

„Navrhuju toto morální desatero vlády:

1. Nelhat

2. Nepodvádět

3. Nepřísahat křivě na děti

4. Neříkat, že jsou všichni zloději

5. Nebýt trestně stíhán

6. Nebýt agentem StB

7. Nebýt členem KSČ

8. Nebýt ve střetu zájmů

9. Nevymýšlet si

10. Makať

To by ale asi premiér neprošel.“