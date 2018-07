Hledání špíny na ČSSD? Kolem Maláčové se strhla přestřelka

"Není to pravda, že bych podávala trestní oznámení na paní Maláčovou, v auditu se nevyskytovali konkrétní lidi, osoby, pozice, vždycky to bylo na činnost konkrétního odboru, nikoli konkrétních lidí a pozic," řekla České televizi Němcová. V červnu oznámila, že resort pod jejím vedením podal 11 trestních oznámení kvůli zakázkám, které vyhlásilo ministerstvo za vedení její předchůdkyně Michaely Marksové (ČSSD).

Blaškova slova popřel v Právu náměstek Robin Povšík (ČSSD), na twitteru se pravděpodobné budoucí ministryně zastal i ekonomický odborník ČSSD Michal Pícl. "Tohle je kouzelné. Bývalé vedení MPSV, které na resortu nic neudělalo, jen plnilo zadání hledat špínu na ČSSD, přičemž kompletně rozvrátili resort práce, teď tvrdí tyhle lži. Možná proto, že na rozdíl od nich Jana Maláčová sociální politice rozumí!" uvedl.

Za Maláčovou se postavil podle ČT i šéf sociální demokracie Jan Hamáček, který ji do vedení ministerstva navrhl poté, co kvůli obvinění z plagiátoství v úterý odstoupil nástupce Němcové ve vedení resortu Petr Krčál (ČSSD). Prezident Miloš Zeman by měl Maláčovou jmenovat příští týden.

Ve čtvrtečním rozhovoru pro info.cz Marksová uvedla, že Němcová úřad rozvrátila a spolu se svými spolupracovníky šikanovala zaměstnance. "Ona a náměstek Blaško vyhrožovali skoro všem od náměstků po poslední referenty, zastrašovali je," uvedla Marksová. Na Maláčovou podle ní křičeli, že ji dostanou do tepláků.

Spolek Senioři ČR dnes v tiskové zprávě uvedl, že jmenování Maláčové ministryní nepovažuje za příliš šťastné řešení. Spolek připomněl její dosavadní působení v čele odboru rodinné politiky a politiky stárnutí. "Bohužel během svého působení pro české seniory mnoho neudělala a Senioři ČR mají s paní Maláčovou nedobré zkušenosti," uvedl prezident spolku Vladimír Dryml.