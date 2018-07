Babiš vyrazí do Bavorska a Rakouska. Politiku bude řešit na festivalech vážné hudby

Inzulin 30 minut před jídlem? To už není třeba

Zahraniční cestu premiéra by měla na úterním zasedání schválit vláda. Do Bavorska odjede Babiš 25. července, kdy by se měl v Bayreuthu zúčastnit zahájení Slavností Richarda Wagnera. Na okraj hudebního festivalu se má uskutečnit i bilaterální jednání českého premiéra s předsedou bavorské zemské vlády Markusem Söderem.

Festivalu v Bayreuthu se zúčastní i německá kancléřka Angela Merkelová. Deník ale s odvoláním na diplomatické zdroje uvedl, že Merkelová nepočítá s politickými schůzkami během hudební slavnosti a ihned po představení odjíždí na dovolenou do Alp.

Z Bavorska se Babiš přesune do Rakouska, kde se na pozvání rakouského kancléře Sebastiana Kurze zúčastní Salcburských hudebních slavností. Při té příležitosti se uskuteční i bilaterální jednání obou politiků. Českou a rakouskou vládu spojuje odmítavý postoj k rozdělování migrantů.