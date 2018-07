Hašek setřel nizozemského ministra kvůli slovům o migrantech: Pán je chytrák, to jeho krajani zbili českého číšníka

Inzulin 30 minut před jídlem? To už není třeba

„Projděte se ulicí ve Varšavě nebo v Praze. Tam nechodí vůbec žádní barevní lidé. Ti lidé (migranti) jsou během týdne pryč. Byli by pravděpodobně zbiti," uvedl šéf nizozemské diplomacie Stef Blok. Cizinci jiné barvy pleti podle něj nemají ve východní Evropě žádné vyhlídky na normální život.

Jeho slova se ale nelíbí exhejtmanovi Michalu Haškovi. „Pán je chytrák... v Praze asi dlouho nebyl... nedávno totiž nějací jeho krajani zbili českého číšníka...“ připomněl kauzu, ke které došlo nedávno v centru české metropole. „Doufám, že si velvyslance povolá Jan Hamáček a bude požadovat za Českou republiku omluvu za tyto nepřijatelné výroky,“ dodal Hašek.

K problematické migrantů se pak Hašek ještě vrátil, když komentoval návrh hnutí Žít Brno, podle kterého by Brno mohlo přijmout několik desítek migrantů z Itálie, pokud se na tom dohodne česká a italská vláda.

„Žít Brno směřuje do politického suterénu a je to pro Brno a jižní Moravu dobře. Budeme muset takovéto stále zoufalejší výkřiky ještě do 6. října vydržet. Pozice země a její vlády je jasná - nelegální migranty nepřijímáme,“ vzkázal exhejtman Jižní Moravy.

Migranti podle něj o Brno ani nestojí. „Oni chtějí do Německa a dostávat německé sociální dávky, Hollan a spol. by měli konečně uznat, že Brno fakt není součást říše, i když si bývalé německé spoluobčany a soukmenovce tak rádi připomínají, samozřejmě za veřejné peníze...“ rýpnul si do hnutí Hašek.