Ovčáček se naštval na Žít Brno. Hnutí se chce postarat o pár uprchlíků, podle mluvčího jde o pokus o vlastizradu

Realita Česka: Jmenuji se Karel, je mi 18 let a jsem dlužník

Inzulin 30 minut před jídlem? To už není třeba

Primátorův náměstek Matěj Hollan (Žít Brno) připomněl, že už dnes v Brně žije přes 2000 lidí z islámských zemí a 1000 arabsky hovořících. „Přijmout další desítky migrantů nikomu neublíží. Můžeme tím prokázat solidaritu s ostatními zeměmi. Nevyzýváme k přijímání desetitisíců migrantů, to už by bylo těžké," uvedl Hollan.

Hnutí také uvedlo, že v Brně působí i úředníci a pracovníci neziskového sektoru, kteří jsou schopní uprchlíkům pomoct. Brno chystá i strategii pro integraci cizinců, která má pomoci řešit jejich život, bydlení i práci.

Koaliční partneři hnutí Žít Brno – ANO, KDU-ČSL, TOP 09 a Strana zelených ale takový postoj nesdílejí. A nesouhlasí s tím ani Hrad. „Ohrožování národní bezpečnosti a pokus o vlastizradu. To je Žít Brno,“ komentoval zprávu na sociálních sítích mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček.

S jeho slovy polemizoval novinář Jindřich Šídlo. „Až zas budete mudrovat o atmosféře 2.republiky, vzpomeňte si na tenhle svůj hnus,“ vzkázal mluvčímu Hradu. „Jindřichovi je tato republika ukradená. On sbírá lajky na Twitteru,“ vrátil mu to Ovčáček.

Ani to si ale novinář nenechal jen tak líbit. „Omyl, Jiří, já nechci žít v zemi, kde státní úředníci žvaní o vlastizradě a kde podobní siláci posílají tmavší děti na fotkách do plynu. To je atmosféra, za kterou jste spoluzodpovědný,“ dodal Šídlo.

A podobně argumentoval i europoslanec Pavel Telička. „Nejhorší je, ze tak nesmysli jen úředník 6. ranku, ale nejvyšší ústavní činitele. Mezinárodní úmluvy a minimální soudržnost už nám nic neříkají,“ postěžoval si. I jemu Ovčáček obratem odpověděl. „Vy mezinárodní soudržnost znáte. Z KSČ,“ rýpnul si mluvčí, které odkazoval na fakt, že Telička byl před rokem 1989 členem KSČ a pracoval na Ministerstvu zahraničních věcí ČSSR.