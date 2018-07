Spor o Mynářovo majetkové míří k NSS. Hrad si dle právničky dělá, co chce

Realita Česka: Jmenuji se Karel, je mi 18 let a jsem dlužník

Inzulin 30 minut před jídlem? To už není třeba

Stížnost směřuje proti rozhodnutí Městského soudu v Praze, podle kterého Kancelář prezidenta republiky postupovala v souladu s tehdejším zněním zákona, když přiznání neposkytla.

Právnička Petra Bielinová podala v roce 2015 za Právo ve veřejném zájmu správní žalobu poté, co se u prezidentské kanceláře nedomohla požadovaných údajů na základě zákona o svobodném přístupu k informacím.

Městský soud dal Hradu za pravdu v tom, že zákon o střetu zájmů dříve na prezidentskou kancelář nepamatoval jako na takzvané evidenční místo a že tedy Hrad neměl povinnost zpřístupňovat majetková přiznání veřejnosti.

Dříve však jiný senát městského soudu rozhodl jinak o obdobné správní žalobě, kterou na prezidentskou kancelář podal právník Michal Kincl kvůli zamítnutí žádosti o přístup k Mynářovu přiznání. Tehdy soud dospěl k závěru, že nepřítomnost kanceláře ve výčtu evidenčních orgánů je mezerou v zákoně, kterou lze vyplnit za pomoci analogie.

Hrad se hájil také tím, že nezisková organizace veškeré požadované informace nakonec obdržela. Bielinová se proti tomu ohradila. Kancelář ji totiž - a to až po podání žaloby - pouze obecně odkázala na webové stránky poslankyně Věry Kovářové (STAN), které Mynář své přiznání po veřejné kritice předal.

"Kancelář prezidenta republiky se staví do pozice, že komu uzná za vhodné, tomu informaci poskytne, a komu ne, tomu ji neposkytne a nechá ho, ať se o to tři roky soudí. Považuji to za zneužívání zákona," řekla v červnu Bielinová.