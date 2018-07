Jak to chodí při hlasování? Nový senátor popsal nehezké praktiky ANO a hned byl napomenut

Co bude dál? Vládní činitelé USA nevědí, co Trump s Putinem dohodl

Daňový poradce Goláň už pomohl vytvořit v horní komoře nový Klub pro liberální demokracii - Senátor 21, v němž se spolu s ním sdružili čtyři senátoři za Zelené a Piráty.

Goláň ihned po složení slibu začal popisovat, co se v Senátu vlastně děje. „Pan Babiš nám teď vypráví, jak jsme zastavili uprchlíky a jak se nám podařilo odmítnout Dublin. On se svým kreditem v EU by nebýt Polska nedokázal zastavit vůbec nic. Na můj slib tady bylo plno, na jeho projev odešli téměř všichni,“ rýpnul si nový senátor.

Senátor, který nahradil Čubu, také popsal, jak to chodí při hlasocání. „Sedím uprostřed senátního klubu ANO. To se jim líbit nebude. Hned při hlasování o změně správního řádu šéfka klubu poučila všechny kolem, že hlasují u správního řádu ano. Svobodné vědomí a svědomí v praxi,“ vysmál se hnutí Goláň, který byl zvolen za hnutí Senátor 21.

A podobně to prý funguje i při hlasování o jiných návrzích. „Nyní probíráme zákon o urychlení plošných staveb (silnice, dálnice) a zase předsedkyně klubu ANO obešla stolky a řekla, hlasujeme pro. Jako kdyby to byly nesvéprávné děti,“ popsal nový senátor.

Poukázal také na to, že takové věci se řeší na klubu a ne až na zasedání pléna, kam už mají přicházet senátoři z klubů poučení. „Normální člověk se rozhodne podle debaty, podle pro a proti, která slyší od jednotlivých řečníků. Senátoři za ANO jsou ještě před debatou poučeni, že mají hlasovat pro zákon, asi aby si to v průběhu debaty třeba nerozmysleli. Welcome to the Jungle,“ dodal Goláň.

Později Goláň dodal, že má celá „kauza" ještě pokračování. „Teď mě navštívila předsedkyně klubu ANO, že se jim nelíbí, jak o nich píši a začala mi to vysvětlovat, proč ta tak u nich je. Že jsme senát a že se ani dalším předsedům nelíbí, jak ze senátu referuji. Tomu moc nevěřím, protože jsem s ostatními mluvil a nikdo si nestěžoval. Já toto avizoval předem, že to budu dělat," připomněl.