Rozkol v TOP 09? Kalousek se pustil do Pospíšila kvůli uprchlíkům, přidal se i Schwarzenberg

O pomoc při rozdělení migrantů požádal státy EU italský premiér Giuseppe Conte. To Česko důrazně odmítlo, ministr zahraniční Jan Hamáček (ČSSD) nicméně doplnil, že Česko může Itálii pomoci jinak - nabízí experty a policisty a je připraveno se i zapojit do operace pod vedením Itálie na severu Libye.

Šéf TOP 09 Jiří Pospíšil podpořil postoj menšinové vlády ANO a ČSSD. „Přerozdělovat migranty administrativně proti jejich přání není možné," řekl ČTK. Tito lidé by stejně skončili ve Švédsku či Německu, kam nejčastěji míří. Jiná věc podle něj je finanční pomoc zemím postiženým migrací.

J.Pospíšil pochválil A. Babiše za postoj k žádosti italské vlády. Respektuji svého předsedu, nemohu ale s tímto názorem souhlasit. Ochota prověřit na našem území 20 žadatelů by nás neohrozila a zajistila by nám respekt spojenců. Takhle jsme sobci. Trapné a mimo program TOP09. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 18. července 2018

Jenže předseda poslaneckého klubu TOP 09 to vidí jinak. „J.Pospíšil pochválil A. Babiše za postoj k žádosti italské vlády. Respektuji svého předsedu, nemohu ale s tímto názorem souhlasit,“ uvedl Kalousek na sociálních sítích.

„Ochota prověřit na našem území 20 žadatelů by nás neohrozila a zajistila by nám respekt spojenců. Takhle jsme sobci. Trapné a mimo program TOP 09,“ rýpnul si.

Za pravdu mu dal také komentátor Petr Honzejk. „No já s Vámi souhlasím. Jen povzdech: Voliči, kteří nyní TOP 09 zbyli, jsou většinou stejného názoru. Ti, co odešli, si to ale nemyslí. Ovšem nevrátí se kvůli tomu, co teď Jiří Pospíšil říká. Celkově au au,“ varoval.

„Au, au, ..? Tak to bude, když se podělaně budeme bát říkat to, co si myslíme. Tak to holt bude říkat ten ožrala a zloděj zlodějská. Tak ho označují ti, kteří se bojí toho, co říká. S obsahem argumentovat neumí, tak útočí na formu,“ uvedl s odkazem na nedávná slova Babiše. „My tu nejsme proto, abychom říkali to, co chce “atmosféra”. Tu vytváří FSB. My jsme tu proto, abychom prosazovali politiku, ve které je budoucnost,“ zdůraznil Kalousek.

Jeden z diskutujících pak podotkl, že právě Pospíšil způsobil, že je TOP 09 dnes nevolitelná. „Stranu definují její hodnotová východiska, která prosazuje. Ne ta či ona osoba, ať už je to kdokoliv. Věřím ve svobodnou společnost dle vize TOP09,“ dodal Kalousek.

Kalouska v jeho kritice podpořil i čestný předseda strany Karel Schwarzenberg. „TOP 09 byla Miroslavem Kalouskem a mnou založena jako strana, která se liší od ostatních tím, že nebude své zásady přizpůsobovat politické situaci. Postoj vlády k prosbě italského premiéra je za prvé hloupý, za druhé nelidský a za třetí příčící se našim zásadám, které stavī na našem židovsko-křesťanském duchovním dědictví.

A i když Pospíšila přímo nejmenoval, bylo jasné, že s jeho postojem nesouhlasí. „Souhlas s naší vládou za její obojaký postoj, vstřícnost v Bruselu a zároveň zamítání všeho v Praze, je pro nás nepřípustný. Je mi líto, že si někteří i vysoce postavení představitelé naší strany toto neuvědomují," dodal Schwarzenberg.