Známý umělec je zklamaný: Máme vládu, pojďme slavit! Pro přípitek bych volil dvě deci 100% methanolu až do dna

Brzobohatý prozradil, že i když vypadá jako slušňák, dokáže se rozčílit a nadávat. Nejčastěji na ty, kteří si to podle něj zaslouží – například na politiky.

„Například na politické výlevy některých individuí, která se v politice pohybují. To jsem u toho většinou sám – třeba když je nějaká politická debata, na kterou se občas rád podívám. A odpovídám za toho člověka, anebo mu odpovídám za toho moderátora,“ popsal pro Český rozhlas Plus hudebník.

„Nějak zásadně se k tomu pak vulgárně nevyjadřuji,“ doplnil Brzobohatý. Přesto se k politice často vyjadřuje i veřejně. Naposledy například na sociálních sítích komentoval vznik nové české vlády.

„Přátelé, máme vládu. No konečně... tak, pojďme slavit! Pro celonárodní přípitek bych volil dvě deci 100 % methanolu až do dna. Komu to není po chuti, ať si do toho přileje třeba panáka Bechera. Na zdraví a Bůh s námi...“ dával najevo „nadšení“ u Babišovy vlády Brzobohatý.

Brzobohatý se k politice vyjadřoval například i v době voleb - především těch prezidentských. V těch podporoval textaře a producenta Michala Horáčka. „Ano, přiznávám, byl jsem z výsledků parlamentních i prezidentských voleb poněkud frustrovaný,“ přiznal před několika měsíci.