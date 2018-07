Babiš šéfem protikorupční rady? Hamáček s tím problém nemá, odpálkoval opozici

Realita Česka: Jmenuji se Karel, je mi 18 let a jsem dlužník

Tankování paliva je běžná rutinní záležitost, přesto vám může jít i o život! Na co si dát pozor?

Inzulin 30 minut před jídlem? To už není třeba

Piráti Babišovo vedení rady kritizují. Pokud protikorupční radu povede trestně stíhaný člověk, hrozí ztráta důvěry veřejnosti k radě, napsali na svém webu. Babiše policie obvinila z podvodu při financování farmy Čapí hnízdo, předseda ANO to označuje za účelové.

"Během posledních měsíců Andrej Babiš zamezil přijetí účinných protikorupčních opatření a jeho současná snaha o vedení rady je tak evidentně motivovaná snahou vypadat jako protikorupční bojovník, i když ve skutečnosti Babiš na tomto tématu pouze parazituje," uvedl předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

Otázky k nástupu Babiše do čela protikorupční rady by podle Hamáčka měly směřovat na premiéra, případně na ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (za ANO). "Otevřeně řečeno, já v tom nevidím zásadní problém. Pan premiér, pokud se rozhodl tuto radu koordinovat, tak je to jeho právo, a já rozhodně nehodlám v tomto směru nic podnikat," uvedl dnes předseda ČSSD.

Babiš se stal předsedou protikorupční rady poté, co ministr spravedlnosti už nebyl pověřen koordinací boje s korupcí na vládní úrovni. Naposledy měl toto pověření, a radu proto vedl, ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO), před ním funkci vykonávali ministři pro lidská práva. Podle statutu rady v případě, že nebude žádný člen vlády pověřen koordinací boje s korupcí, stane se šéfem rady premiér.