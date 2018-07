Trvalé kontroly na hranicích? Podle Zemana by to svědčilo o selhání politiků

Realita Česka: Jmenuji se Karel, je mi 18 let a jsem dlužník

Dle Zemana lze pochopit žádosti Itálie o pomoc v otázce migrace, protože je přetížena uprchlíky. "Ale řešením není rozptýlit tyto uprchlíky do dalších zemí, ale vrátit je, pokud nedostanou azyl, do zemí původu a těmto zemím původu pomoci," řekl v rozhovoru pro ČTK.

Zopakoval, že by byl pro zřízení takzvaných hotspotů nebo pro pomoc například při investicích do dopravní či vodovodní infrastruktury. Dodal, že migrace odchodem mladých zdravých mužů oslabuje země jejich původu.

Německý ministr vnitra Horst Seehofer se v minulých týdnech dostal do sporu s německou kancléřkou Angelou Merkelovou v otázce obnovení kontrol na německých hranicích. Chtěl tak bojovat s migrací. Merkelová jeho snahu odmítala kvůli obavám, že by stejným způsobem následně postupovaly i další země EU, což by ukončilo Schengen.

"Já se obávám, že jakákoli kontrola na hranicích by měla být pouze dočasná, což mimochodem pravidla Schengenu umožňují, ale kdyby byla trvalá, svědčilo by to o selhání nás politiků," řekl Zeman.