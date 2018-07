Zeman považuje za adekvátní konec ministrů za plagiátorství

Plagiátorství je krádež a jakýkoliv ministr, kterému je prokázána krádež, by měl nejen odstoupit, ale ani neaspirovat do veřejné funkce, řekl dnes Zeman v rozhovoru ČTK.

"Plagiátorství je krádež svého druhu, krádež duševního vlastnictví jiné osoby a jakýkoli ministr, který ne je obviněn z krádeže, ale kterému je prokázána krádež, by měl nejen odstoupit," řekl Zeman. Dodal, že takový člověk by měl mít dostatek sebekritiky, aby na funkci vůbec neaspiroval. "Nehledě na to, že by si tím ušetřil mohutnou ostudu," dodal.

Malá rezignovala minulý týden po 13 dnech ve funkci. Média objevila podobnosti v její diplomové práci na téma Mikroklimatické podmínky v chovu králíků na Mendelově univerzitě. Podobné pochybnosti existovaly také u druhé diplomové práce, kterou Malá později obhájila na Fakultě práva Panevropské vysoké školy v Bratislavě.

Kritiku označila Malá za mediální kampaň a trvá na tom, že nepochybila. Výbor ANO podle premiéra Andreje Babiše (ANO) vyjádřil Malé podporu a vedení hnutí je přesvědčeno o tom, že nepodváděla.