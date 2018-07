Hlavně na něj hystericky neřvi, že je to ožrala a zloděj zlodějská. Kalousek radí Babišovi, jak s Contem jednat o uprchlících

Conte pozval Babiše do Říma, aby si o italském návrhu na evropský přístup k řešení ilegální migrace promluvili osobně. Babiš má za to, že Evropa musí vyslat signál, že nelegální migrace je nepřípustná a přijímání dalších lidí problém jenom zhoršuje. „Takový přístup je ale cesta do pekel. To jenom motivuje pašeráky a zvyšuje jejich příjmy," uvedl Babiš.

S tím ale Conte nesouhlasí. „Nevydali jsme se na cestu do pekel, ale zvolili jsme cestu legality a společné odpovědnosti," napsal Babišovi v dopise. „Kdo vstoupí do evropské země, vstoupí do Evropy. A nikdo z nás si nemůže myslet, že to zvládne sám! Promluvme si, milý Andreji. Zvu Tě do Říma, jestli chceš, abychom probrali italský návrh na evropský přístup (k migraci)," dodal.

Radu premiérovi poslal například jeho politický nepřítel Miroslav Kalousek. „Promluv si s ním, Andreji. Hlavně na něj, prosím, hystericky neřvi, že je to ožrala a zloděj zlodějská,“ rýpnul si šéf poslanců TOP 09 s odkazem na nedávné jednání Poslanecké sněmovny, kdy Babiš na Kalouska drsně vyjel. „A měj na paměti, že může přijít chvíle, kdy pomoc budeme potřebovat zase my. Při rozpočtové politice Tvé vlády je to dost pravděpodobné,“ dodal Kalousek.

Podobně to vidí český ekonom a někdejší ministr financí Ivan Pilip. „Nevydali jsme se na cestu do pekel, ale zvolili cestu legality a společné odpovědnosti, napsal premiér italské vlády, považované za radikální, premiéru Babišovi. Pochopí AB konečně, že cesta do pekel je sobectví a odmítání spolupráce s jinými zeměmi?“ zajímá Pilipa.

Naopak mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček se Babiše zastal. „Pan premiér to sice za zásadový postoj k migraci schytal od Italů, ale má v této věci jasnou podporu občanů naší země ,“ uvedl Ovčáček na twitteru.