Senát je opět kompletní, Tomáš Goláň složil slib

Goláň už pomohl vytvořit v horní komoře nový Klub pro liberální demokracii - Senátor 21, v němž se spolu s ním sdružili čtyři senátoři za Zelené a Piráty.

Goláň se do horní komory dostal v květnových doplňovacích volbách, když ve druhém kole porazil krajskou radní Michaelu Blahovou (KDU-ČSL). Senátorem bude pouze do konce Čubova šestiletého mandátu, tedy do podzimu 2020. Goláň bude působit ve výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

Daňový poradce Goláň patří k aktivním kritikům fungování finanční správy, která podle něj nadměrně používá zajišťovací příkazy a zneužívá svou moc.