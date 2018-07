Hamáček se naštval: Okamura lže a chce jen strašit lidi. Plácá nesmysly

Okamura před několika dny na facebooku varoval, že „nově budou v ČR volit i cizinci bez českého občanství a budou moci také kandidovat“. „Jen pár dnů poté, co ministr a předseda ČSSD Jan Hamáček obsadil ministerstvo vnitra, začíná řádit. Ministerstvo umožní již v letošních říjnových komunálních volbách volit v České republice cizincům a také volit cizince, kteří nemají občanství ČR. Hnutí SPD s tím zásadně nesouhlasí. Tahle země patří českým občanům a ti mají právo rozhodovat o budoucnosti ve své zemi. A jakýkoliv cizinec si může při splnění zákonných podmínek zažádat o české občanství. Jednou z těchto podmínek je i určitá znalost českého jazyka,“ uvedl předseda SPD na facebooku.

Poukazuje na to, že teď ministerstvo vnitra zašlo ještě dál. „Cizinci totiž nemusejí mít dokonce u nás ani trvalý pobyt. Stačí přechodný. Znamená to, že i upřímní nepřátelé naší země u nás teď mohou nejen volit, ale také být voleni, zúčastnit se práce volebních komisí a tak dále. Že je to neslýchané popření suverenity? Že volit a být volen v nějaké zemi je jedním z hlavních znaků občanství? To evidentně nezajímá ani Andreje Babiše z hnutí ANO ani Jana Hamáčka z ČSSD,“ uvedl Okamura, podle kterého tyto „skandální“ návrhy prosazuje EU, která nechce zachování národních států, ale vytvoření jednoho centrálního evropského superstátu. „A hnutí ANO s ČSSD pokorně poslouchají Angelu Merkelovou a Brusel,“ dodal.

Proti tomu se ale ostře ohradil nový ministr vnitra Jan Hamáček. „Rád bych uvedl na pravou míru informace o možnosti cizinců volit a vyvrátil tak lži, které kolují po sociálních sítích,“ uvedl na stránkách rezortu vnitra. „Právo volit mají pouze občané členských států Evropské unie, kteří mají na území ČR pobyt, a to pouze ve volbách do obecních zastupitelstev! Nejedná se o žádnou novinku. Občané ČR mohou toto právo využívat již od roku 2004, obdobně tak občané členského státu EU žijící v ČR. Situace je stejná například v Polsku, Maďarsku nebo na Slovensku. Toto právo mají všichni občané EU zakotvené v zakládacích smlouvách od roku 1997, platí v celé EU a týká se pouze komunálních voleb. Občané EU nemohou volit ve sněmovních či prezidentských volbách,“ uvedl Hamáček s tím, že tohoto práva využije v České republice maximálně 200 voličů.

Okamurova slova pak ministr okomentoval také na sociálních sítích. „Pan Okamura lže a chce jen strašit lidi. Že prý chce ministerstvo vnitra pod mým vedením umožnit volit cizincům. To je nesmysl,“ tvrdí politik. Zopakoval to, co už uvedl v oficiálním prohlášení a navíc dodal: „Politické uskupení pana Okamury v minulosti v komunálních volbách kandidovalo, a nikdy s touto úpravou jeho kandidáti neměli problém.“