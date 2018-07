Krejčíř ve vězení trpí? Česká diplomacie podpořila jeho stížnosti

Krejčíř byl v JAR předloni odsouzen k 35 letům vězení za pokus o vraždu, únos, mučení a obchod s drogami.

Krejčíř si vyžádal pomoc od pracovníků českého velvyslanectví v Pretorii, podle České televize je to poprvé od jeho útěku z ČR, co se na české úřady obrátil. "My jsme jeho požadavky na zlepšení podmínek ve věznici podpořili a napsali jsme žádost na vězeňskou správu," řekla mluvčí ministerstva zahraničí Irena Valentová. "On má opravdu malou celu," dodala.

Krejčíř tvrdí, že žije v cele o ploše 3,9 metru čtverečních, což neodpovídá mezinárodně uznávanému minimu 5,5 metru čtverečních.

Krejčíř uprchl z České republiky v roce 2005. Pražský vrchní soud mu letos v březnu pravomocně potvrdil za pokus o vytunelování státního podniku Čepro a za řadu dalších činů souhrnný trest 15 let vězení.

Česko od roku 2007 usiluje o vydání Krejčíře z JAR. Krejčíř se nejprve snažil extradiční proces zpomalit žádostí o politický azyl, ale před dvěma lety tuto žádost stáhl a vydávací řízení tak mohlo pokračovat. Letos jihoafrický soud rozhodl, že Krejčíř může být Česku předán. "Nicméně konečné rozhodnutí musí učinit ministr spravedlnosti Jihoafrické republiky a podle našich informací se tak dosud nestalo," řekla ČT Lucie Machálková z tiskového oddělení českého ministerstva spravedlnosti.