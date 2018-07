Maláčová bude ve vládě plus, soudí Babiš. Odmítl nálepku univerzálního pachatele

Realita Česka: Jmenuji se Karel, je mi 18 let a jsem dlužník

V případě Jany Maláčové (ČSSD), která se má stát nástupkyní Krčála, označil Babiš za pozitivní její studium v zahraničí.

"Výběr nástupce nechám na ČSSD. Pokud na MPSV přijde paní Maláčová, její studium v zahraničí bude určitě ve vládě plus," řekl České televizi Babiš. Dosavadní šéfka odboru rodinné politiky ministerstva Maláčová získala magisterské tituly v oboru politologie na Univerzitě Johanna Wolfganga Goetha ve Frankfurtu nad Mohanem a oboru politická ekonomie Evropy na Londýnské ekonomické škole.

Babiš odmítl prohlášení opozičních politiků, že je za personální výměnu osobně odpovědný. "Já jsem univerzální pachatel, takový hloupý komentář, jak to mám komentovat. Všichni vědí, že to byla nominace ČSSD a že si do nominací nemluvíme," uvedl.

S Maláčovou se Babiš v minulosti setkal, když s ní chtěl probrat koncepci rodinné politiky. "Strávil jsem s ní asi hodinu a měl jsem z ní dobrý pocit," konstatoval.

Krčál reagoval rychle a tak, jak měl

Místopředseda ČSSD Roman Onderka ČTK napsal, že oceňuje postoj, který Krčál zaujal. "Jeho rozhodnutí považuji za chlapské. Janu Maláčovou osobně neznám, vím jen, že pracovala jako ředitelka na MPSV. Předpokládám, že resort zná a v oboru má zkušenosti," uvedl Onderka.

Místopředseda ČSSD Martin Netolický ocenil, že Krčál situaci vyřešil do 24 hodin od chvíle, kdy se objevilo první podezření z plagiátorství. Je to podle něj znak toho, že Krčál se snaží zlepšit politickou kulturu v ČR.

Za dobré řešení považuje Netolický i jméno možné Krčálovy nástupkyně. "Byla ředitelkou odboru rodinné politiky a problematiku zná velmi detailně," uvedl. Může tak podle něj navázat okamžitě. Místopředseda ČSSD Jaroslav Foldyna uvedl, že Krčál reagoval tak, jak měl. "To se v takovýchto okamžicích od lidí v tomto postavení očekává. Pravda, ne všichni jsou toho schopni," konstatoval.