Babišova blamáž, vysokoškoláky do vlády raději nepouštět. Politici glosují odchod Krčála

"Jsou lidé, kteří odstupují ze svých funkcí při pouhém podezření a jsou lidé, kteří neustále tvrdí, že všechno je kampaň a že to je na ně nastrčeno," konstatoval předseda lidovců Pavel Bělobrádek. Za větší problém než personálie považuje to, že se vláda opírá o hlasy KSČM.

"Je to rozhodnutí, které je odpovědné vůči vládě i vůči sociální demokracii, aby nepoškozoval vlastní politickou stranu," uvedl předseda KSČM Vojtěch Filip v České televizi.

Předseda SPD Tomio Okamura změnu označil za neuvěřitelnou blamáž premiéra. "Další ministr jeho vlády po několika dnech rezignoval pro podvody a nekompetentnost. To je ta vláda odborníků, kterou sliboval Andrej Babiš? Zklamal na celé čáře, nemá odborníky, není schopen vést Českou republiku, ani domluvit složení vlády," uvedl.

Miroslav Kalousek (TOP 09) ocenil styl, se kterým se Krčál k situaci postavil. "Dlužno uznat, že Petr Krčál vystoupil důstojně. Přeji mu hodně štěstí a úspěchů v dalším životě," komentoval Krčálův odchod na twitteru.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš uvedl, že Krčálovo odstoupení dokazuje personální vyprázdněnost vlády i neschopnost Babiše a ČSSD dosadit do čela důležitých resortů kompetentní osoby. "Plagiátorství je velký politický problém politiků, kteří své tituly získávali spíše pro formu a je na místě, že ministr Krčál svou funkci složil," řekl Bartoš.

Politici na sociálních sítích ironicky spekulují o vhodnosti vysokoškolského studia pro vykonávání této funkce. Stejně jako bývalá ministryně Taťána Malá (za ANO) dnes Krčál oznámil rezignaci kvůli podezření z plagiátorství. "Ukazuje se, že v této vládě mají ministři bez vysoké školy evidentně výhodu," poznamenal na sociálních sítích předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

"Nejjednodušší by bylo absolventy vysokých škol do vlády vůbec nepouštět. Na plnění příkazů Andreje Babiše stejně žádné vzdělání potřeba není a ušetřili bychom si blamáž s opisováním," uvedl kandidát do Senátu a neúspěšný uchazeč o funkci prezidenta Marek Hilšer.