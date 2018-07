Špidla dává Babišovi zapravdu: Komunisté jsou demokratičtí, ČSSD udělal dobře, že šla do vlády

Babiš v rozhovoru obhajoval spolupráci jeho menšinové vlády s komunisty. „KSČM je přece dneska demokratická strana. Lidi ji volí, jsou ve Sněmovně. Ta situace vznikla jenom díky ODS. My s nimi měli 103 hlasů. Po volbách jsme je vyzvali ke spolupráci a ODS řekla, že jejich voliči nechtějí, aby šli do vlády s ANO. Ale proč nechtějí? Nerozumím tomu. Když chce ODS prosazovat program, tak to jde hlavně ve vládě,“ rýpnul si do opozičních občanských demokratů premiér.

Špidla, který mimo jiné působil jako šéfporadce premiéra Bohuslava Sobotka, v rozhovoru pro pořad Štrunc hodnotí novou vládu pozitivně. Je prý dobře, že se ČSSD rozhodla do ní vstoupit, protože udělala to nejlepší pro Česko.

Podpora komunistické strany za problém nepovažuje. „Nepřímá podpora komunistické strany už nehraje žádnou velkou roli. Komunistická strana je už 30 součástí politického systému v Česku, který je demokratický. Působí v demokratických volbách a naše vnitřní stanovy nedovolují, aby tu působila nedemokratická strana,“ je přesvědčený Špidla,, který dal Babišovi zapravdu.

Přiznal však také, že komunistům nevěří a má vůči nim výhrady. Je prý možné, že komunisté čekají na příležitost provést nový převrat a vrátit staré časy. Přesto se podle něj opozice kvůli KSČM jedná pokrytecky. „Už Miroslav Kalousek u nich hledal oporu, Václav Klaus u nich hledal oporu, jinak by se nestal prezidentem,“ zdůraznil s tím, že za nejvíce pokrytecké považuje chování ODS.