Drsná hádka kvůli ČT: Kotrba se navezl do jednoho ze zahraničních zpravodajů, pak se děly věci

— Autor: -čem / EuroZprávy.cz

Praha - Česká televize je často terčem kritiky. Tentokrát se do jejího fungování a do jednoho z jejích zpravodajů pustil publicista a analytik Štěpán Kotrba. Podle něj by veřejnoprávní stanice ušetřila, kdyby zahraniční zpravodaje nechala sedět v Praze.