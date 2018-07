To je ta Babišova vláda odborníků? Krčál to musí vysvětlit, nebo skončit, shodují se politici

Vysvětlení po Krčálovi chtějí například někteří jeho spolustraníci. „Je důležité, aby to pan Krčál vysvětlil. V případě, že to neobhájí, tak se to musí vyřešit tak, jako se to vyřešilo u paní Malé. Nemůže to být jiný postup,“ řekl Právu Foldyna.

Opozice se v kritice výrazně tvrdší. „Další ministr, Petr Krčál (ČSSD), čelí podezření, že opisoval na VŠ diplomovou práci. Je to během několika dní další podobný skandál tohoto Babišova nestabilního vládního slepence. Zároveň Jan Hamáček vykonává tři vládní funkce najednou. To je ta Babišova vláda odborníků?“ nebere si servítky předseda hnutí SPD Tomio Okamura.

Také podle předsedy hnutí Starostové a nezávislí by měl platit pro všechny stejný metr. „Bylo správné, že Taťána Malá odstoupila (i když stále ještě neví přesně proč). Ale pokud stejně tak opisoval Petr Krčál, není důvod pohlížet na něj jinak,“ podotkl Petr Gazdík.

„Opisování diplomek se zdá být v poslední době takovým evergreenem. Více než reakce ministra mě ale udivuje premiér, který chce počkat až co na to novináři. Vzhledem k tomu, ze vykrádá i opoziční návrhy zákonů a prezentuje je jako své, pro něj opisování diplomek asi problém není,“ postěžoval si předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Reagoval tak na fakt, že Babiš novinářům řekl, že zatím neplánuje navrhnout Krčálovo odvolání. „Já jsem zvědav na reakci médií hlavně, jestli to proběhne stejně jako u paní Malé," dodal Babiš.

„Druhá vlna trablí se vzděláním: není to tak dávno, co se říkala průpovídka: "Už seš JUDR?" "Nejsem, neměl jsem o víkendu čas zajet do Plzně". Teď následuje druhá fáze, kdy se ukazuje, že někteří tak dychtili po titulu, že diplomku, nebo jiné odborné" práce opsali. Nově se v síti chytil novopečený ministr práce a sociálních věcí socialista Krčál,“ rýpnul si bývalý poslanec TOP 09 František Laudát. Rozdíl mezi ním a Malou je podle něj pouze v mediální intonaci. „Zatímco podle médií Malá práci (11 stránek) opsala, Krčál "má některé části práce shodné“,“ dodal Laudát

Krčál bakalářskou práci na téma Mládež a volný čas obhajoval v květnu 2007 na Institutu mezioborových studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Specializovaný program na odhalování plagiátů v Krčálově bakalářské práci nalezl podobnosti ve 14 procentech textu, uvedl server Seznam Zprávy.cz.

Podobných, téměř shodných či zcela shodných pasáží v Krčálově bakalářské práci je ale ve skutečnosti mnohem víc. Krčálův text se v největší míře shoduje s textem bakalářské práce jiné studentky Institutu mezioborových studií zlínské UTB, který byla obhájena rok před bakalářkou ministra. Shodná místa jsou zejména na prvních zhruba 30 stranách Krčálovy práce, celkem bylo objeveno nejméně 25 stran z většiny přepsaného textu, nebo textu, který se liší jenom v jednotlivých slovech, uvedl Seznam.

Ministr serveru řekl, že shody si neumí vysvětlit a že na své práci pracoval poctivě. Měl jsem přísného vedoucího a ten mě za můj přístup pochválil. Věřím jeho posudku," uvedl Krčál pro Seznam.