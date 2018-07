Trestně stíhaný Babiš se sám jmenoval koordinátorem boje s korupcí. Srab a alibista, nadává Kalousek na Zemana

Kromě Babiše jsou členy rady například ministryně financí Alena Schillerová, ministr vnitra Jan Hamáček, ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, ředitel Transparency International David Odnráčka či předsedkyně Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová.

„Rada vlády zejména koordinuje a vyhodnocuje problematiku boje s korupcí a na základě poznatků z této oblasti předkládá vládě návrhy na přijetí opatření vedoucích ke snížení korupčního rizika v rámci činnosti veřejné správy a zvýšení její transparentnosti. V čele Rady vlády je předseda vlády Ing. Andrej Babiš,“ píše se na stránkách rady.

Mluvčí ANO pro server Aktuálně.cz uvedl, že Babiš se vedení ujal už na jaře.

„Rozhodnutí, kdo bude předsedat radě, je plně v kompetenci premiéra. Důvěryhodnost rady je třeba hodnotit podle jejích výsledků, je tedy namístě vyčkat na tyto výsledky," okomentoval Babišovo rozhodnutí jmenovat sám sebe do čela protikorupčního orgánu nejvyšší státní zástupce.

Šéf občanského sdružení Oživení a člen rady Martin Kameník říká, že by radu měl vést někdo jiný, než premiér trestně stíhaný pro podezření z podvodu, protože to nebudí důvěru. Podobně to vidí i David Ondráčka, podle kterého by mohl radu vést například ministr spravedlnosti, který ji vedl dosud.

Opozice je Babišovým rozhodnutím znepokojena. „Vládní komisi pro boj s korupcí a konfliktem zájmů povede trestně stíhaný StBák s konfliktem zájmů, jaký Evropa ještě neviděla. Tohle by nevymyslel ani Orwell. Takhle drzé nebylo ani prase Napoleon,“ uvedl na sociálních sítích Miroslav Kalousek.

Nelíbí se mu ani to, jak se k celé věci postavil Zeman. „Prosím, přečtěte si stanovisko NSZ Pavla Zemana a zkuste říct, kdo je na současné scéně větší srab a alibista, než on. Dle jeho “kritérií” by tím předsedou mohl být i Krejčíř. Pane doktore Zemane, odstupte. Jste dnes jen karikaturou spravedlnosti. Navíc hodně směšnou,“ vzkázal mu Kalousek.

Nadšený z toho není ani český ekonom a bývalý první náměstek ministra financí ČR pro oblast finančního řízení a auditu Lukáš Wagenknecht. „Aby nebylo té zábavy málo, trestně stíhaný politik povede Radu vlády pro boj s korupcí,“ posteskl si.