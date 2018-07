Setkání Trump-Putin: Koho hodí Trump přes palubu? Můžeme to být i my, zní z Česka

— Autor: -čem / EuroZprávy.cz

Praha – Schůzku mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem v Helsinkách sledují i čeští politici. Někteří z nich netají své obavy o to, co by mohlo toto setkání přinést.