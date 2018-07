Zeman stále rozděluje Čechy, ukázal průzkum. Výprask dostala Sněmovna

Mají si mladí na co stěžovat? V Německu je maturita nevídaný luxus, jinde jsou na tom ještě hůř

Častěji prezidentovi důvěřují či méně nedůvěřují lidé ve věku od 60 let výše, důchodci, obyvatelé Moravy a zejména Moravskoslezského kraje a střední Moravy (Olomoucký a Zlínský kraj), ti, kdo se politicky řadí jednoznačně na levici, voliči ANO, ČSSD, KSČM či SPD a ti, kdo důvěřují ostatním ústavním institucím.

"Naopak nižší důvěru nebo vyšší nedůvěru k prezidentovi vykazují dotázaní ve věku do 30 let, studenti, podnikatelé a živnostníci, lidé z menších měst s populací od 5 do 15 tisíc obyvatel, obyvatelé Čech, ti, kdo se politicky řadí jednoznačně na pravici, voliči ODS, Pirátů či TOP 09, rozhodní nevoliči a ti, kdo nedůvěřují ostatním zkoumaným institucím," uvedl soc.cas.cz.

Starostům věří 62 procent dotázaných, proti květnu o procentní bod méně. Důvěra v obecní zastupitelstva klesla o dva procentní body na 61 procent. O tři procentní body si u obyvatel polepšili hejtmani, nyní jim věří 44 procent lidí. Důvěra v krajská zastupitelstva setrvala na 45 procentech.

Dosluhující jednobarevné vládě ANO v demisi věřilo v červnu 34 procent obyvatel, v porovnání s květnem si o procentní bod polepšila. O dva procentní body na 31 procent vzrostla důvěra v Senát, Sněmovna zůstala na 28 procentech.

Se současnou politickou situací v Česku bylo minulý měsíc spokojeno 19 procent lidí, o čtyři procentní body více než v květnu. Nespokojených bylo o tři procentní body méně, konkrétně 49 procent. Odpověď "ani spokojen, ani nespokojen" zvolilo 28 procent lidí dotázaných v průzkumu.