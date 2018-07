Babiš se naštval: Chtěl jsem demonstrantům zamávat a ukázal, co dělal jejich kámoš Kalousek. Premiér to spočítal demonstrantům i opozici

Měsíc by se mohl dostat do kolize se Zemí? Pro naši planetu by to znamenalo zkázu, varují vědci

Babiš ocenil ty, kteří jednání o vládě o následné hlasování o důvěře sledovali. „Hrozně moc vám děkuju, že jste vydrželi tu neuvěřitelnou pouť za důvěrou pro naši vládu. Byla to neskutečná anabáze. Dali jsme do toho strašně moc energie a trpělivosti, kousali se do jazyků a museli vydržet neustálé nesmyslné dotazy některých novinářů, kteří tomu vůbec nepřáli a žijí jen z konfliktu. A to hlasování o důvěře? Potom, co jsme dostali důvěru, mi od vás přišlo strašně moc povzbudivých vzkazů od srdce,“ uvedl Babiš.

Zároveň ale tepal opozici za to, že podle jeho mínění „zdržovala“. „Odhlasovat důvěru jsme mohli klidně už ráno. Všem bylo jasné, jak to dopadne. Jednoduchá matematika. Kdyby to nevysílali v televizi, tak by ta schůze trvala maximálně dvě hodiny. Samozřejmě se ale strhla řečnická exhibice. Co exhibice! Festival! A protáhl se na šestnáct hodin, jak víte. Taky vás to znechutilo?“ ptal se lidí na facebooku premiér.

To lidí z ANO podle něj k pultíku radši ani nechodili. „Za nás téměř nikdo nemluvil, protože jsme tam nechtěli sedět tři dny. Mluvil jsem jenom já, hodinu čtyřicet, a řekl jsem všechno důležité, aby lidi konkrétně věděli, co pro ně chceme dělat. A, ano, zdůraznil jsem, že máme program pro všechny, i když to tradiční politici nechtějí slyšet, ani komentátoři, a říkají, že žádný program nemáme a dokonce, že nemáme hodnoty,“ podivuje se šéf ANO.

Podle Babiše se při hlasování ukázalo, kdo je pokrytec. „Když na vás útočí politik - porevoluční symbol korupce se sklony k alkoholismu - že je vaše vláda opřená o podporu komunistů. Ten samý člověk, který usiloval o vládu s Paroubkem a s podporou komunistů v roce 2006! A když se ho tehdy na to novináři ptali, řekl jim, cituju: “Jinou alternativu řešení neznám.” A dostal ze své vlastní strany padáka. Teď se spoléhá, že lidi po dvanácti letech zapomněli. No, to teda fakt nezapomněli,“ rýpnul si do předsedy poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska.

Není prý ale jediný, kdo jedná pokrytecky. „Nabízíme všem stranám, aby se s námi podílely na chodu této země a prosazovaly svůj program. Třeba Piráti mají ve Sněmovně plno řečí o digitalizaci… a vlastně o všem. Pirátům jsem věřil, ale když jsme je oslovili, aby nám dodali svého odborníka, tak dodali… nedodali nic. Zůstalo to zase jen na nás. Klasika,“ postěžoval si.

„Když opoziční poslanci pořád dokola opakují, že nemáme program - i potom, co ho představíme. Nebo že nepodporujeme investice – i když jsme úplně první vláda, která pracuje na komplexním investičním plánu pro celou zemi, všechny kraje, snažíme se zapojit všechny obce a bojujeme v EU, aby dotace šly tam, kde je naše země nejvíc potřebuje. Nebo nám třeba vyčítají, že nebráníme české národní zájmy. I po tom historickém úspěchu, kdy se nám povedlo zabránit povinným kvótám a nasměrovat pozornost EU na boj proti nelegální migraci. I když Itálie to stále nechce slyšet,“ vyjmenovával Babiš.

„Každý tradiční politik dál opakuje ty svoje naučené fráze podle svých dogmat a bez ohledu na realitu. Když opozičním politikům nezbývá než mě kritizovat, dehonestovat, urážet, ponižovat. Někteří poslanci, kteří hrdinně lobovali za nízké daně pro hazard s velkým korupčním potenciálem, vedli i na téhle schůzi plamenné projevy. Sami ovšem nemají co nabídnout,“ nešetři kritikou premiér.

„Já filosof nejsem, to už jste asi zjistili. Jsem praktik. Všichni víte, že jsem se nikdy velkohubě neoháněl slovy “svoboda” nebo “demokracie”, protože jsem je vždycky bral jako přirozenou podmínku pro život, práci i podnikání. Co ale vím, že demokracie NENÍ, když na vás demonstranti řvou, uráží vás na základě tisíckrát opakovaných lží aktivistických novinářů a hází po vás lahve. Abych vůbec mohl vyjít ten večer ven mezi lidi, kteří protestovali před sněmovnou, muselo se odehrát další divadlo uvnitř ní. Bylo to naprosto šílené. Nejdřív totiž Sněmovna uložila vládě, že když chceme jít na záchod, musíme se zeptat. Pak se naschvál hlasovalo, že má jít Babiš za demonstranty, neprošlo to, pak si ODS vzala přestávku, takže jsem konečně mohl jít ven," popsal dění Babiš.

Jenže to nešlo podle plánu. „Demonstrantům jsem zamával a myslel, že se zklidní, poslechnu si je a budeme chvilku diskutovat. Chtěl jsem jim ukázat titulek novin, jak jejich kámoš Kalousek skládal v roce 2006 vládu s komunisty. No, demonstranti nediskutovali. Začali házet lahve. Takže mi ochranka řekla, že se musíme vrátit. Hurá, demokracie! A to ještě náš poslanec Pavel Růžička, když čekal po hlasování v půl druhé ráno na taxík, viděl jak skupinka demonstrantů skládá protestní transparenty do auta a dostává instrukce, kam si jít pro peníze. Svoboda slova,“ dodal naštvaný Babiš.