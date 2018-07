Krize v ČSSD? Hamáček pohrozil rezignací, poslanecký klub se kvůli vládě málem rozpadl

Měsíc by se mohl dostat do kolize se Zemí? Pro naši planetu by to znamenalo zkázu, varují vědci

Deník Právo upozornil na to, že krátce před hlasováním o důvěře vládě se patnáctičlenný poslanecký klub ČSSD málem rozpadl. Asi třetina jeho členů – včetně Milana Chovance – měla problém s vyslovením důvěry menšinovému kabinetu.

Chovanec odmítl podpořit kvůli tomu, že musela spoléhat na hlasy KSČM. Kritizoval i podmínky, které vyjednalo současné vedení ČSSD s ANO. Předseda ČSSD Jan Hamáček následně uvedl, že ho Chovancovo rozhodnutí zklamalo, stejně jako zbytek klubu podle něj měl respektovat výsledky vnitrostranického referenda.

Někdejší ministr vnitra nabídl poslaneckému klubu, aby ho bez jeho účasti vyloučil, to ale poslanci nakonec vůbec nepožadovali. Sám Hamáček ale pro média uvedl, že to, zda Chovanec složí mandát poslance, je jen na něm. „Nemyslím si, že ke svému rozhodnutí potřebuje nějaké stanovisko kolektivního orgánu. Je dostatečně zkušený politik, aby si tuto situaci vyhodnotil a rozhodl se,“ vzkázal svému stranickému kolegovi .

Také bývalý brněnský primátor Roman Onderka údajně na uzavřeném jednání klubu prohlásil, že vládu také nepodpoří. A k němu se přidali i další. „V tu chvíli se rozjela hádka, kterou jsme ještě nezažili. Nálada byla šílená a vypadalo to, že se klub štípne,“ popsal jednání jeden z nejmenovaných účastníků jednání.

„Nakonec pomohlo, že se Onderka nechal přesvědčit. I když až pod pohrůžkou, že Hamáček rezignuje, což by ČSSD poškodilo, dá se říct, že v této situaci i zničilo,“ doplnil zdroj pro Právo.

Sám Onderka nakonec na sociálních sítích vysvětlil, proč pro vládu na rozdíl od Chovanec hlasoval. „Chápu rozladěnost některých. Politika je někdy opravdu složitá. Před volbami každý z politických subjektů hlásá, co si opravdu myslí a co by chtěl opravdu udělat. Po volbách upravuje své jednání a chování s ohledem na to, jak voliči ve volbách rozdají karty. Politický subjekt se rozhodne jít buď do koalice a v ten moment musí být připraven dělat kompromisy, nebo se rozhodne jít do opozice. V ten moment žádné kompromisy dělat nemusí, ale úměrně s tím je vázán i výsledek plněnípředvolebních slibů,“ uvedl Onderka na facebooku.

Podle něj před hlasováním o důvěře existovalo několik možností řešení. „Buď menšinová vláda ANO a ČSSD s podporou KSČM, nebo ANO, KSČM a SPD, nebo předčasné volby (jakékoliv jiné varianty, které počítají s odstoupením předsedy ANO, jsou z říše snů). První varianta je nejméně špatné ze všech špatných řešení. ČSSD si je vědoma toho, že vláda s důvěrou prospěje ČR, ale neprospěje ČSSD. Dokladem toho je i poměr hlasování (60 / 40) ve vnitrostranickém referendu o vstupu do menšinové vlády s hnutím ANO,“ zdůraznil.

„Proto jsem hlasoval pro menšinovou vládu ČSSD s hnutím ANO a zároveň Vás mohu ubezpečit, že nebudu hlasovat pro jakékoliv usnesení, které by jen náznakem chtělo vrátit nedemokratické období před rokem 1989,“ ujistil Onderka.