Demokratická žumpo. Slyšel jsem vás, za protest jste dostali zaplaceno, zuří poslanec ANO. Je to úplně jinak, brání se protestující

Poslanci se ve středu ve Sněmovně hádali dlouhých 16 hodin, Téměř stejně dlouho trvaly protesty pod okny Sněmovny. Většina protestujících ale přišla až odpoledne a večer. Řada lidí vydržela až do půl druhé, kdy jednání poslanců skončilo vyslovením důvěry vládě Andreje Babiše.

Poslanec hnutí ANO Pavel Růžička tvrdí, že po odchodu ze Sněmovny slyšel, jak se protestující domlouvají na tom, že za akci dostanou zaplaceno. „Po včerejším jednání Sněmovny stojím v 01:30h na rohu Sněmovní a Malostranského náměstí a čekám na taxi. Demonstranti se rozchází, skupinka cca 6 osob nesoucí portrét Milady Horákové a dalších. Najednou ta nejstarší žena cca 30 let sdělí ostatním "Transparenty dejte do auta a do druhého si běžte k Hance pro peníze." Takže, Demokratická žumpo, dobře placený komparz. Největší zlo je Kalousek a ubrečení lidovci. Hodně štěstí v opozici," napsal na sociálních sítích Růžička.

Na jeho slova zareagovali i ti, kteří se protestů zúčastnili. Podle nich je to troščku jinak, než říká poslanec z hnutí Andreje Babiše. „Opouštěli jsme Sněmovní a studenta s tlampačem legitimovala policie a bylo mu sděleno, že se má dostavit na policii - detaily nevím, ale zřejmě rušení nočního klidu a pořadatelství akce. Byl z toho špatný. Ptali jsme se ho, co se děje,“ vysvětluje na facebooku demonstrantka Veronika Vendlová, podle které tento mladík šel s ní a dalšími lidmi směrem k Malostranskému náměstí, kde už čekali další lidé s transparenty s obětmi komunismu.

„Říkali jsme mu, ať se určitě na policii dostaví a že kdyby z toho byla pokuta, tak se na ni určitě složíme, že ho v tom nenecháme a peníze seženeme. Bylo to přesně v místě, kde jsme zřejmě pana poslance míjeli. Tolik realita. Po té jsme došli k autu, naložili transparenty, rozloučili se a odjeli,“ popisuje situaci demonstrantka. „Snaha jakkoliv zdiskreditovat naše snažení bude zřejmě sílit,“ dodala.

Nebyla jediná, kdo se vůči slovům o placení demonstrantů ohradil. Jeden z demonstrantů dokonce natočil video s odpovědí pro Andreje Babiše, který tvrzení poslance ANO o zaplacených demonstratech veřejně zopakoval i v televizi.

„Premiér Babiš dnes na TV Nova prohlásil, ze je přesvědčený, že demonstranti včera před Sněmovnou museli být zaplacení. Rozumíme, že to je pro něj nepochopitelné. Ten člověk totiž zřejmě nikdy nic nezištně pro tuto zemi neudělal,“ uvedl na sociálních sítích aktivista Martin Uhlíř, který se proslavil mimo jiné konfliktem s místopředsedou ČSSD Jaroslavem Foldynou na akci Nočních vlků.

„Placení aktivisté?¨Trapné lhaní členů ANO? Přestaňte lhát, ojebávat, chránit StBáky, paktovat se s komunisty a my přestaneme demonstrovat, tak je to jednoduché. Přejeme vám příjemné vládnutí,“ vzkázala pak Babišovi skupina AUVA, která demonstraci organizovala.