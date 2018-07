Vyloučení Chovance z ČSSD? Chvojka to odmítl, prý by šlo o dehonestaci

Přelomový objev? Lékaři asi zjistili, co vyvolává Alzheimerovu chorobu. Má to v těle skoro každý z nás

Chovanec odmítl vládu podpořit kvůli tomu, že musela spoléhat na hlasy KSČM. Kritizoval i podmínky, které vyjednalo současné vedení ČSSD s ANO. Předseda ČSSD Jan Hamáček následně uvedl, že ho Chovancovo rozhodnutí zklamalo, stejně jako zbytek klubu podle něj měl respektovat výsledky vnitrostranického referenda.

Předseda poslanců ČSSD Jan Chvojka ve středu odmítl, že by Chovance měl klub vylučovat. "Každý poslanec má volný mandát, koná ho podle svého vědomí a svědomí a já ho za to nechci jinak dehonestovat," konstatoval Chvojka.

Dnes stanovisko zopakoval. "Platí, že Milana Chovance nebudeme za jeho názor vylučovat ani ze strany ani z klubu. Tato záležitost je pro poslanecký klub ČSSD uzavřená," napsal ČTK v textové zprávě.

Chovanec bude podle Chvojky podporovat vládní zákony ve Sněmovně, i když pro kabinet nehlasoval. "On má prostě problém s touto vládou, ale to neznamená, že by měl mít problém s dobrými zákony, které tato vláda bude předkládat do Sněmovny," uvedl ve středu Chvojka.