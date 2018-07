Okamura bude obhajovat post šéfa SPD, Zeman pošle videozdravici

Přelomový objev? Lékaři asi zjistili, co vyvolává Alzheimerovu chorobu. Má to v těle skoro každý z nás

O žádném protikandidátovi do nejvyšší stranické funkce Okamura, který hnutí založil po rozchodu se svým předchozím politickým hnutím Úsvit, neví.

"My jsme se nikoho neptali. My to máme tak, že až v plénu zaznějí návrhy a potom se o nich hlasuje," uvedl Okamura na dotaz k dalším kandidátům. Potvrdil, že obhajovat funkci chce i Fiala.

Na jednání SPD pozvalo prezidenta Miloše Zemana, který ale zašle delegátům pouze videozdravici. Podle Okamury totiž hlava státu plánuje o víkendu odpočívat.

Akce se zúčastní také předseda frakce Evropa národů a svobody (ENF) v Evropském parlamentu Gerolf Annemans a poslanec Evropského parlamentu, člen krajně pravicové Národní fronty z Francie, Gilles Lebreton.

V komunálních volbách, kterých se SPD zúčastní poprvé, postaví podle Okamury 282 kandidátek, celkem tak bude kandidovat za SPD zhruba 9000 členů a podporovatelů. V senátních volbách bude hnutí vlastní kandidáty stavět ve všech 27 obvodech.

Minulé akce SPD provázely roztržky organizátorů s novináři, kteří se chtěli akce účastnit. "Novináři jsou pozváni. Nezveme novináře, kteří o nás lhali," popsal Okamura přístup hnutí k výběru médií.