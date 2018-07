ANO válcuje konkurenci. Piráti se propadli za ČSSD a komunisty, ukázal průzkum

Čerpání dovolené: Víte, na co máte vůbec právo?

Členové NATO podpořili územní celistvost Ukrajiny, do Bruselu přijel i Porošenko

Přelomový objev? Lékaři asi zjistili, co vyvolává Alzheimerovu chorobu. Má to v těle skoro každý z nás

Pokud by se v červnu 2018 konaly volby do Sněmovny, podle vlastního vyjádření by se jich zúčastnilo 62 % občanů ČR.

Podpora hnutí ANO ve srovnání s květnovým měřením v červnu nepoklesla a mírný nárůst v bodovém odhadu není statisticky významný. V dlouhodobém horizontu je podpora hnutí spíše stabilní na úrovni kolem 30 %.

Zároveň v dlouhodobějším horizontu z hlediska trendu v první polovině roku 2018 dochází k mírnému nárůstu podpory ODS a mírnému poklesu podpory Pirátů. "Co se týče ČSSD, oproti předešlému měření pozorujeme jistý pokles, avšak z dlouhodobějšího hlediska se dá opět mluvit o stabilní podpoře této straně a minulé měření lze považovat spíše za výkyv," uvedl soc.cas.cz.

SPD Tomia Okamury má 6,5 %. Lidovci by v červnu obdrželi 6 % hlasů. Do Sněmovny by se nedostala TOP 09 (4,5 procenta) a zástupci hnutí STAN (4,5%). Zelení mají jedno procento.