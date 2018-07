Nenávistné kecy DemoŽumpy. Nebyl jsem ani opilý ani indisponovaný, prská Ondráček

Přelomový objev? Lékaři asi zjistili, co vyvolává Alzheimerovu chorobu. Má to v těle skoro každý z nás

Ondráček potvrdil, že včera nehlasoval pro důvěru vládě. „Až to zítra objasním na jednání našeho VV ÚV tak napíšu co mě k tomu vedlo a věřím, že to mnozí pochopíte. Do té doby prosím nevěřte všemu co napíšou a budou říkat média,“ uvedl na facebooku Ondráček.

Poukázal na to, že celou dobu byl ve Sněmovně a na hlasování mohl kdykoli přijít. „Nebyl jsem ani opilý či jinak indisponovaný. Zde musím říci, bohužel protože poslouchat ty nenávistné kecy DemoŽumpy bylo na více než jednoho panáka,“ rýpnul si do svých kritiků komunistický poslanec.

Právě jeho nepřítomnost na hlasování byla pro řadu jeho kolegů překvapením. Předseda KSČM Vojtěch Filip ve středu přiznal, že neví proč Ondráček chyběl. Potvrdil ale, že ve středu ráno v dolní komoře byl. Důvod Ondráčkovy absence neznal ani šéf komunistických poslanců Pavel Kováčik.

Politolog Jan Kubáček v rozhovoru pro EuroZprávy.cz naznačil, že mohlo jít o odvetu za to, že ho ANO a vedení KSČM nepodpořilo ve sporu o post předsedy komise pro kontrolu GIBS. „Já to vnímám jako trest vedení komunistů a Andreji Babišovi, že ho nepodrželi v situaci, kdy se řešilo jeho jmenování v orgánech. On to vnímal tak, že ho podrazili, že ho nepodrželi. A toto podle mě byla dávkovaná revanš,“ vysvětlil pro EuroZprávy.cz Kubáček.