Ožrala a zloděj zlodějský? Kalousek chce po Babišovi omluvu, jinak bude soud

Kalousek dnes ČTK řekl, že na sněmovní výbor se kvůli nepravdivým výrokům obracet nebude. "To má vždycky nějaký politický charakter. Já tím nechci už tak složitou atmosféru ve Sněmovně zatěžovat," uvedl.

Babiš se na plénu Sněmovny do Kalouska ostře pustil. "Budu chtít omluvu vzhledem k tomu, že mám v ruce důkazy, že ty výroky jsou nepravdivé, ať už se to týká padáků nebo nařčení z opilosti. Pevně doufám, že to pan premiér nahlédne a omluví se, aniž bychom to museli řešit právními kroky," uvedl Kalousek.

Premiér v noci na dnešek na plénu reagoval na Kalouskova slova o tom, že Babiš v případu Čapí hnízdo křivě přísahal na zdraví svých dětí. "Nevím, kolik má promile ožrala Kalousek dneska, zloděj zlodějský, nebudeš mě urážet a nebudeš mluvit o mých dětech," prohlásil Babiš. Kalousek předtím premiérovi taky řekl, že "kňourá a fňuká", a řekl mu, že chlap mluví i s lidmi, kteří mají jiný názor. "Vy utíkáte před lidmi, kteří mají jiný názor," zdůraznil Kalousek s odkazem na demonstraci, která se konala pod okny Sněmovny.

Babiš řekl, že chtěl demonstrantům ukázat novinový článek z roku 2006 o tom, že Kalousek je pro vládu tolerovanou komunisty. "Vy mi taky celý den vykládáte o komunistech? Chtěl jsem to demonstrantům přečíst. Začali po mně házet láhve. Co je to za pokrytectví?" rozohnil se premiér. "Zařiďte, aby na mě ti vaši kámoši neřvali a neházeli lahve," pokračoval.

Na Malostranském náměstí u Sněmovny a v přilehlé ulici ve středu od odpoledne do noci proti nové vládě demonstrovaly stovky lidí. Policie v souvislosti s demonstrací a následnou akcí ve Sněmovní ulici do dneška neobdržela žádné trestní oznámení. "Zadokumentovali jsme dva přestupky proti právu shromažďovacímu, které budou pražskými policisty oznámeny k projednání na magistrát," sdělil ČTK policejní mluvčí Jozef Bocán. Policisté podle něj zaznamenali několik stížností na hluk, ale závažněji veřejný pořádek narušen nebyl.