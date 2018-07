Zimola, Škromach a spol. kovou do Chovance: Že má svědomí? Chceme ho vidět. Je jako Melčák

Přelomový objev? Lékaři asi zjistili, co vyvolává Alzheimerovu chorobu. Má to v těle skoro každý z nás

„Máme vládu s důvěrou. Cením si našich čtrnácti poslanců, kteří podepsali koaliční smlouvu a také ji potvrdili ve včerejším hlasování. Prokazují tím odpovědnost vůči sociální demokracii, vůči voličům i naší zemi. ČSSD se musí přestat v očích veřejnosti zabývat sama sebou, ale konečně řešit problémy lidí,“ myslí si místopředseda ČSSD Jiří Zimola.

„Dneškem začíná další etapa, před námi je velký kus práce na vládě a komunální volby. Napjatě teď budu očekávat, až bude Milan Chovanec naplňovat své další politické kroky tak, aby byly v souladu s jeho svědomím,“ rýpnul si do svého spolustraníka Zimola.

To, že vláda ANO a ČSSD vznikla, ocenil i někdejší jihomoravský hejtman Michal Hašek. „Děkuji všem poslankyním a poslancům sociální demokracie, kteří za několik desítek minut podpoří v souladu s výsledky celostranického referenda třeba i přes odlišný osobní názor důvěru koaliční vládě, ve které je ČSSD zastoupena. Prokazují tím svoji odpovědnost - vůči sociální demokracii, vůči našim voličům a vůči naší zemi. Sám vím z minulosti, jak hodně obtížné to je, přesto to dokázali i přes snahy náš klub ostrakizovat a rozkládat. A jak řekl Roman Onderka - důvěra platí do první zrady,“ vzkázal Hašek.

Podle exsenátora ČSSD Zdeňka Škromacha dostala ČSSD šanci na politický reparát. „Bude záležet jen na reprezentantech ČSSD zda se povede. Chápu nervozitu a rozladění členů a příznivců opozičních stran. Mají na to v demokracii právo, včetně demonstrací a dalších způsobů projevů nespokojenosti,“ napsal na facebooku.

Ještě ve středu ráno Škromach na sociálních sítích poznamenal: „Plně důvěřuji našim poslancům za ČSSD. A nevěřím, že by se mezi nimi našel nový Melčák“.

Když se pak ukázalo, že Chovanec vládu nepodpoří, Škromach sdílel odkaz na rozhovor, ve kterém Chovanec prohlásil, že pokud sociální demokraté ve vnitrostranickém referendu vstup do vlády podpoří, on jí dá svůj hlas. „Cením si toho, že Milan drží slovo,“ rýpnul si.

Podle něj se tedy Chovane dostal na úroveň Miloše Melčáka, který v lednu 2007 spolu s poslancem Michalem Pohankou, ač oba patřili k opoziční ČSSD, umožnili, aby druhá vláda Mirka Topolánka získala důvěru. „Oba nehlasovali pro ČSSD, za jejíž program byli zvoleni. Není v tom rozdílu. Navíc v cizím žoldu a za cizí zájmy,“ má jasno Škromach.

Bývalý poslanec ČSSD a zastupitel Plzeňského kraje Václav Votava ale poukázal na to, že ČSSD nedostala od ANO to, co bylo dojednáno. „Určitě je nesporné, že byla podepsána koaliční dohoda která dnes, kdy Sněmovna jedná o důvěře,není zcela naplněna (4 členové vlády místo 5). Nebylo naplněno ani usnesení předsednictva strany stran našich nominantů na ministry,“ připomněl na sociálních sítích.

„Osobně jsem se netajil tím, že jsem nehlasoval pro náš vstup do vlády a to i pro bohaté osobní zkušenosti z minulého volebního období. A tento názor jsem nezměnil. Domnívám se také, že bylo prolomeno stále platné Bohumínské usnesení. Myslím, že bychom měli být hrdou stranou se 140letou historií a zachovat si elementární důstojnost,“ dodal Votava.